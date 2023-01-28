Сливко о 2-м месте в пасьюте: «Очень старалась сегодня, хотела медальку. Еще не выиграла, но обязательно это сделаю, я верю в это»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Андрей Падин Динара Алимбекова-Смольская Виктория Сливко Ирина Казакевич Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала итоги пасьюта на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где заняла второе место.

«До этого реально не получалось, вы же видели. Сегодня я себя чувствовала великолепно. Спасибо Андрею Викторовичу (Падину), потому что мы с ним проделали очень хорошую работу. Мы готовились, тренировались. Я очень рада, потому что он в меня верил, наконец сбылось – и медаль взяла. Еще не выиграла, но я обязательно это сделаю, я верю в это.

Когда заезжала на последний рубеж, слышала, что Динара (Алимбекова-Смольская) уже уходит. Видела только Иру (Казакевич), с ней вместе стреляли. Видела, как она два раза промахнулась. Когда встала на коврик, подумала: Вика, давай как в свои лучшие времена, ноль – и ты в шоколаде. И вот – сегодня все получилось.

Чувствовала себя очень хорошо. Думаю, если бы мне пришлось с кем-то разбираться [на трассе], я бы это легко сделала», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

«Я очень старалась сегодня. Я очень хотела медальку.

Ходом я себя сегодня не жалела и бежала вроде как быстро. Может быть, поэтому наглела – ну на лежке точно обнаглела, видимо, и поторопилась – промахнулась стоя. Пока у меня между нолем и промахами.

Я довольна сегодняшней гонкой. Считаю, что второе место – это успех, потому что Динара – один из лидеров мирового биатлона. Дорогого стоит соревноваться с ней и быть рядом. Я горжусь, что могу конкурировать с девчонками и Динарой.

Когда ты чувствуешь себя отлично по дистанции, когда понимаешь, что ты лидер, когда все получается, ты уверен в себе и стреляешь спокойно, как на тренировках. У меня пока такой уверенности нет, поэтому я проигрываю. Но сегодня я старалась работать лучше и быстрее», – добавила она.

❄️ PARI Кубок Содружества. Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования, Сливко – 2-я, Казакевич – 3-я

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ilovethisgame77
Ужасная слива
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тучка60
Благодарная девочка. Всегда тренера вспомнит, поблагодарит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Виктория, за то что помогаешь Динаре в общем зачете конечно спасибо, но при Динаре о победе можешь даже не думать.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рыжая Белка
Вика любит биатлон. И у неё сумасшедшая воля к победе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2533ПВ
Вика молодец,скорость очень заметно выросла.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ОлесяОлеська
Чем Вика берёт - так стабильно, упорно, прёт и прёт. Характер и желание всегда есть
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
Вот именно . Я о том же . Чистая стрельба и ты сделала бы Алимбекову. Молодчина , медаль заработала.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Женьку
Молодец, Вика! Упертая и это приносит результат.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий