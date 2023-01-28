Сливко о 2-м месте в пасьюте: «Очень старалась сегодня, хотела медальку. Еще не выиграла, но обязательно это сделаю, я верю в это»

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала итоги пасьюта на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где заняла второе место.

«До этого реально не получалось, вы же видели. Сегодня я себя чувствовала великолепно. Спасибо Андрею Викторовичу (Падину), потому что мы с ним проделали очень хорошую работу. Мы готовились, тренировались. Я очень рада, потому что он в меня верил, наконец сбылось – и медаль взяла. Еще не выиграла, но я обязательно это сделаю, я верю в это.

Когда заезжала на последний рубеж, слышала, что Динара (Алимбекова-Смольская) уже уходит. Видела только Иру (Казакевич), с ней вместе стреляли. Видела, как она два раза промахнулась. Когда встала на коврик, подумала: Вика, давай как в свои лучшие времена, ноль – и ты в шоколаде. И вот – сегодня все получилось.

Чувствовала себя очень хорошо. Думаю, если бы мне пришлось с кем-то разбираться [на трассе], я бы это легко сделала», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

«Я очень старалась сегодня. Я очень хотела медальку.

Ходом я себя сегодня не жалела и бежала вроде как быстро. Может быть, поэтому наглела – ну на лежке точно обнаглела, видимо, и поторопилась – промахнулась стоя. Пока у меня между нолем и промахами.

Я довольна сегодняшней гонкой. Считаю, что второе место – это успех, потому что Динара – один из лидеров мирового биатлона. Дорогого стоит соревноваться с ней и быть рядом. Я горжусь, что могу конкурировать с девчонками и Динарой.

Когда ты чувствуешь себя отлично по дистанции, когда понимаешь, что ты лидер, когда все получается, ты уверен в себе и стреляешь спокойно, как на тренировках. У меня пока такой уверенности нет, поэтому я проигрываю. Но сегодня я старалась работать лучше и быстрее», – добавила она.

❄️ PARI Кубок Содружества. Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования, Сливко – 2-я, Казакевич – 3-я