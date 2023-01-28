Эдуард Латыпов: «На последних кругах не хватило энергетики, почему-то резко закончились силы. Старался экономиться перед стрельбой стоя, не справился»
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.
Латыпов победил с тремя промахами.
«Отличные эмоции. Немножко смешанные, конечно, немного по-другому хотел сделать.
План был отличный с самого начала. С первого круга не берегся, шел своим темпом. Понимал, что могу это сделать. Но на последних кругах немного не хватило энергетики.
Резко закончились внутренние силы почему-то. Старался экономиться перед стрельбой стоя. Не справился, хотя ощущения стрелковые были отличные сегодня.
Получал удовольствие от гонки. Трасса сегодня отличная. Было видно, что я стрелял очень уверенно и быстро на лежке. На первой стойке самочувствие было достаточно неплохое, грубовато обработал первый выстрел.
На последней стойке состояние было уже не слишком контролируемое. Тяжело было в плане стрельбы, говорил себе, что нужно бороться», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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