Эдуард Латыпов: «На последних кругах не хватило энергетики, почему-то резко закончились силы. Старался экономиться перед стрельбой стоя, не справился»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах. 

Латыпов победил с тремя промахами.

«Отличные эмоции. Немножко смешанные, конечно, немного по-другому хотел сделать.

План был отличный с самого начала. С первого круга не берегся, шел своим темпом. Понимал, что могу это сделать. Но на последних кругах немного не хватило энергетики.

Резко закончились внутренние силы почему-то. Старался экономиться перед стрельбой стоя. Не справился, хотя ощущения стрелковые были отличные сегодня.

Получал удовольствие от гонки. Трасса сегодня отличная. Было видно, что я стрелял очень уверенно и быстро на лежке. На первой стойке самочувствие было достаточно неплохое, грубовато обработал первый выстрел.

На последней стойке состояние было уже не слишком контролируемое. Тяжело было в плане стрельбы, говорил себе, что нужно бороться», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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Евгения Непомнящая
Лыжный ход прекрасен, просто парил над лыжней. А стрельба… победителей не судят
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Sutekh Hexen
Латыпов не выносливый спортсмен, всё, что длиннее спринта ему бегать тяжело.
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