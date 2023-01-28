Эдуард Латыпов: «На последних кругах не хватило энергетики, почему-то резко закончились силы. Старался экономиться перед стрельбой стоя, не справился»

Российский биатлонист прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Латыпов победил с тремя промахами.

«Отличные эмоции. Немножко смешанные, конечно, немного по-другому хотел сделать.

План был отличный с самого начала. С первого круга не берегся, шел своим темпом. Понимал, что могу это сделать. Но на последних кругах немного не хватило энергетики.

Резко закончились внутренние силы почему-то. Старался экономиться перед стрельбой стоя. Не справился, хотя ощущения стрелковые были отличные сегодня.

Получал удовольствие от гонки. Трасса сегодня отличная. Было видно, что я стрелял очень уверенно и быстро на лежке. На первой стойке самочувствие было достаточно неплохое, грубовато обработал первый выстрел.

На последней стойке состояние было уже не слишком контролируемое. Тяжело было в плане стрельбы, говорил себе, что нужно бороться», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».