Томшин о свадьбе с Батмановой: «Она будет в конце апреля. Я зову всех ребят из своей команды, включая тренеров»

Российский биатлонист рассказал, когда сыграет свадьбу с Анастасией Батмановой.

— недавно рассказала, что вы расписались 3 октября. Вы специально не афишировали свою свадьбу?

— Наша процедура росписи в ЗАГСе была не торжественной. Мы решили разделить роспись и торжественное празднование. Свадебное торжество мы отложили на весну, чтобы как следует все заранее организовать.

— Какой будет ваша свадьба весной?

— Свадьба будет в конце апреля. После сезона нужно будет поехать на майский сбор на закатку, поэтому перед сбором и отпразднуем наше бракосочетание. Свадьба будет в Екатеринбурге. Площадку уже выбрали, решаем дальнейшие вопросы. На данный момент планируем пригласить 50-60 человек. Я зову всех ребят из своей команды, включая тренеров.

— Настя сменит фамилию Батманова на Томшину?

— Да, она возьмет мою фамилию. Пока думаем, когда лучше это сделать. Либо этой весной, либо уже после того, как Настя закончит профессиональную карьеру, чтобы всю карьеру биатлонистки оставаться Батмановой, Бэтменом.

— Но сейчас же она не планирует завершать карьеру?

— Нет, конечно. Сейчас об этом однозначно речи нет.

— Ты называешь Настю Бэтменом?

— Настю я так называл еще в первый год нашего знакомства. Она положительно к этому относится.

— Медовый месяц у вас будет? Где-то планируете отдохнуть?

— Хотим поехать на Сахалин, но это пока не точно. Настя выступает за Сахалин, и ей нужно уладить там некоторые вопросы по документам. Для меня это будет очень интересная поездка. Плюс там можно будет спрятаться от весенней аллергии. Я, конечно, не сильно страдаю от весеннего цветения, но это все-таки сказывается, дискомфорт чувствую.

— А как же отдых на море? Поваляться на берегу в расслабленном режиме.

— Мы с Настей не фанаты пляжного отдыха. Мы за активный отдых, а поваляться можно и на диване дома, – сказал Томшин.