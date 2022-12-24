Анастасия Батманова: «Папа хотел пробежать со мной сингл в Уфе, но пришлось скорректировать планы. Могу сказать, что точно побежит на чемпионате России»

Российская биатлонистка рассказала, что на чемпионате страны планирует снова бежать сингл-микст со своим отцом Юрием.

– Весной вы с папой вошли в историю, выйдя на старт вместе. Он как-то погружен в твой тренировочный процесс?

– Он погружен ровно на 1%, ха-ха. Просто он не хочет, чтобы возникли какие-то нестыковки. Он хочет, чтобы я доверяла Михаилу Викторовичу ( ), потому что он сам ему доверяет. Если мне все будут советовать то здесь то там, это ни к чему хорошему не приведет.

Кстати, папа хотел пробежать со мной сингл в Уфе, но пришлось немного скорректировать планы. Могу сказать, что точно побежит на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

– Круто. Это превращается в ежегодную традицию?

– Да, ха-ха. Надеюсь, что это будет так.

– Когда там уже подрастет твоя сестра, чтобы вы вместе с папой, сестрой и Васей ( ) вместе выступили на эстафете?

– Я бы очень этого хотела! И, конечно, я об этом думала. Было бы здорово так пробежать. Да и вообще хотела бы пробежать в сингл-микст со своим супругом. Мне кажется, у нас бы хорошо получилось.

Пока это сложно представить, потому что мы представляем разные регионы. Правила проведения российских соревнований разрешают бегать только по регионам и федеральным округам. Он представляет Санкт-Петербург, я – Сахалин... Это очень далеко.

– Когда Динара Алимбекова бежала сингл-микст с Антоном Смольским, у тебя была мысль повторить это?

– Да! Хотелось бы пробежать так же. Их пример заразителен.

– Какие еще есть мечты?

– Про Олимпиаду сейчас можно говорить, ха-ха? Конечно, мне бы хотелось поехать на Кубок мира, прочувствовать эту атмосферу, масштаб. Конечно, мне не очень приятно, что существуют плохие прогнозы. Это первая мечта, потому что попасть на Олимпиаду непредсказуемо, – сказала Батманова.

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