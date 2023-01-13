Кубок мира. Эстафета. Кристиансен был быстрейшим на лыжне, Словения – лучшая по скорострельности
Сборная Норвегии показала лучший лыжный ход в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Эстафета
Мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15.36,4
2. Михал Крчмарж (Чехия) – 5,4
3-4. Давид Коматц (Австрия) – 16,0
3-4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 16,0
5. Туомас Харьюла (Финляндия) – 16,6
6. Эрик Перро (Франция) – 17,7
7. Давид Цобель (Германия) – 18,1
2-й этап
1. Владимир Илиев (Болгария) – 15.43,3
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 5,7
3. Жереми Финелло (Швейцария) – 9,4
4. Йоханнес Кюн (Германия) – 10,1
5. Дидье Бьона (Италия) – 11,8
6. Якуб Штвртецки (Чехия) – 13,6
7. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 14,2
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,9
3-й этап
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 15.35,2
2. Бенедикт Долль (Германия) – 7,5
3. Йеспер Нелин (Швеция) – 17,8
4. Антонин Гигонна (Франция) – 23,6
5. Джейк Браун (США) – 26,9
6. Богдан Цымбал (Украина) – 39,4
4-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 15.53,1
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 5,4
3. Фабьен Клод (Франция) – 9,1
4. Адам Вацлавик (Чехия) – 12,0
5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 16,0
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 19,4
7. Роман Реес (Германия) – 20,8
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:03.09,7
2. Швеция – 15,7
3. Германия – 34,8
4. Франция – 43,6
5. США – 1.23,4
6. Чехия – 1.24,0
7. Италия – 1.36,1
Скорострельность
1. Словения – 3.46,8 (1+6)
2. Финляндия – 4.02,7 (1+6)
3. Норвегия – 4.03,6 (1+7)
4. Германия – 4.07,5 (0+4)
5. Франция – 4.09,9 (1+7)
6. Украина – 4.12,1 (0+7)...
17. Швеция – 5.38,6 (1+15)
⚡ Кубок мира. Норвегия выиграла эстафету, Германия – 2-я, Франция – 3-я
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