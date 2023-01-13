Кубок мира. Эстафета. Кристиансен был быстрейшим на лыжне, Словения – лучшая по скорострельности

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Сборная Норвегии показала лучший лыжный ход в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Эстафета

Мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15.36,4

2. Михал Крчмарж (Чехия) – 5,4

3-4. Давид Коматц (Австрия) – 16,0

3-4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 16,0

5. Туомас Харьюла (Финляндия) – 16,6

6. Эрик Перро (Франция) – 17,7

7. Давид Цобель (Германия) – 18,1

2-й этап

1. Владимир Илиев (Болгария) – 15.43,3

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 5,7

3. Жереми Финелло (Швейцария) – 9,4

4. Йоханнес Кюн (Германия) – 10,1

5. Дидье Бьона (Италия) – 11,8

6. Якуб Штвртецки (Чехия) – 13,6

7. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 14,2

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,9

3-й этап

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 15.35,2

2. Бенедикт Долль (Германия) – 7,5

3. Йеспер Нелин (Швеция) – 17,8

4. Антонин Гигонна (Франция) – 23,6

5. Джейк Браун (США) – 26,9

6. Богдан Цымбал (Украина) – 39,4

4-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 15.53,1

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 5,4

3. Фабьен Клод (Франция) – 9,1

4. Адам Вацлавик (Чехия) – 12,0

5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 16,0

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 19,4

7. Роман Реес (Германия) – 20,8

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:03.09,7

2. Швеция – 15,7

3. Германия – 34,8

4. Франция – 43,6

5. США – 1.23,4

6. Чехия – 1.24,0

7. Италия – 1.36,1

Скорострельность

1. Словения – 3.46,8 (1+6)

2. Финляндия – 4.02,7 (1+6)

3. Норвегия – 4.03,6 (1+7)

4. Германия – 4.07,5 (0+4)

5. Франция – 4.09,9 (1+7)

6. Украина – 4.12,1 (0+7)...

17. Швеция – 5.38,6 (1+15)

⚡ Кубок мира. Норвегия выиграла эстафету, Германия – 2-я, Франция – 3-я

2 комментария

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Лжетрофеич
Ответ Maxim Vasnechov
Ржу. Йоханнес Бё, который весь последний круг делал всё что угодно, что бы не бежать(общался с тренерами, посылал поцелуи болельщикам, махал руками, финишировал с флагом) - всё равно быстрейший на лыжне на сильнейшем этапе.
дык второй и третий тоже не особо бежали...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ржу. Йоханнес Бё, который весь последний круг делал всё что угодно, что бы не бежать(общался с тренерами, посылал поцелуи болельщикам, махал руками, финишировал с флагом) - всё равно быстрейший на лыжне на сильнейшем этапе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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