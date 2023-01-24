Расписание чемпионата Европы по биатлону в Ленцерхайде

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C 25 по 29 января швейцарский Ленцерхайде примет чемпионат Европы по биатлону.

Соревнования пройдут в рамках пятого этапа Кубка IBU.

Чемпионат Европы по биатлону-2023

Ленцерхайде, Швейцария

Расписание гонок

25 января, среда

Индивидуальная гонка, женщины

12:15

Индивидуальная гонка, мужчины

16:00

27 января, пятница

Спринт, женщины

12:30

Спринт, мужчины

16:00

28 января, суббота

Гонка преследования, женщины

12:30

Гонка преследования, мужчины

15:30

29 января, воскресенье

Смешанная эстафета

12:30

Сингл-микст

15:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Календарь Кубка IBU сезона-2022/23

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2 комментария

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starichok77
будем смотреть
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-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДимаЩе
Это вообще ЧЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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