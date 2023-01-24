Расписание чемпионата Европы по биатлону в Ленцерхайде
C 25 по 29 января швейцарский Ленцерхайде примет чемпионат Европы по биатлону.
Соревнования пройдут в рамках пятого этапа Кубка IBU.
Чемпионат Европы по биатлону-2023
Ленцерхайде, Швейцария
Расписание гонок
25 января, среда
Индивидуальная гонка, женщины
12:15
Индивидуальная гонка, мужчины
16:00
27 января, пятница
Спринт, женщины
12:30
Спринт, мужчины
16:00
28 января, суббота
Гонка преследования, женщины
12:30
Гонка преследования, мужчины
15:30
29 января, воскресенье
Смешанная эстафета
12:30
Сингл-микст
15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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