Анастасия Гореева: «Не могу настроиться на стрельбу почему-то. Знаю, что могу стрельнуть ноль, но пока не получается»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (9-е место с двумя промахами).

«Моя стойка нестабильная. Пока не работаю над скорострельностью, потому что качество стрельбы у меня сильно хромает.

Сама сделала такой вывод, что нет уверенности в стрельбе на соревнованиях, потому что на тренировках стреляю просто великолепно. Но в гонке у меня появляется страх, что я промахнусь и сделаю что-то не так.

Норицын очень сильно помогает – он давно работает с женщинами, знает все нюансы.

Все ошибки у меня в голове, сама не могу настроиться на стрельбу почему-то. Знаю, что могу стрельнуть ноль, но пока не получается», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».