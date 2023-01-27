Анастасия Гореева: «Не могу настроиться на стрельбу почему-то. Знаю, что могу стрельнуть ноль, но пока не получается»

Теги сборная России жен Виталий Норицын Матч ТВ Анастасия Гореева Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (9-е место с двумя промахами). 

«Моя стойка нестабильная. Пока не работаю над скорострельностью, потому что качество стрельбы у меня сильно хромает.

Сама сделала такой вывод, что нет уверенности в стрельбе на соревнованиях, потому что на тренировках стреляю просто великолепно. Но в гонке у меня появляется страх, что я промахнусь и сделаю что-то не так.

Норицын очень сильно помогает – он давно работает с женщинами, знает все нюансы.

Все ошибки у меня в голове, сама не могу настроиться на стрельбу почему-то. Знаю, что могу стрельнуть ноль, но пока не получается», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ». 

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6 комментариев

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Gondeira
Шашилов виноват и точка!
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Погладь быка
Потому что Токарева 2.0?
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goodluck
Чем больше будешь давать предстартовых интервью губерниевской банде, тем хуже будешь стрелять.
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starichok77
Настя, землячка, психолог тебе в помощь и больше уверенности!
+3
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Daniyar8
То, что уверенности нет, с этим же тоже тренер должен работать
+2
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Биатлонная зима
Настя поменяй тренера по стрельбе
+7
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