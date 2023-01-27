Ирина Казакевич: «У меня тенденция ошибаться последними двумя выстрелами. Сейчас хотя бы смогла закрыть пятый»
Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.
«Алимбекова отстреляла точно, чего, к сожалению, не смогла сделать я. По дистанции я шла чуть быстрее, но работала медленнее на рубеже.
Четвертым выстрелом на стойке я ошиблась и после этого решила задержать пятый. Сначала снова изготовилась на четвертую мишень, но потом подумала, что так делать нельзя. Потратила очень много времени на это.
У меня тенденция ошибаться последними двумя выстрелами. Сейчас хотя бы смогла закрыть пятый.
Сегодня такая трасса – тяжело что-то сейчас сказать о состоянии в целом. Проваливаешься, идешь, но не можешь выработаться до конца. Были силы терпеть, но из-за такой трассы сложно оценивать свои возможности. Нет той скорости, которая обычно есть по движениям.
В этом сезоне у нас очень плотная конкуренция. Динара (Алимбекова) практически одна сопротивляется против нас и хорошо справляется с этим. Все-таки она лидер Кубка Содружества и вообще, потому что она спортсмен очень высокого класса.
Я не слабее? Да, но мне есть чему поучиться у Динары. Например – быстрой и чистой стрельбе. Она для меня главный ориентир по ходу этого сезона», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
Если б Коза "бегала" как Кукла или Сливка-бурка, то и не перенапрягалась бы. Возможно и стрельба была бы, как у них. Но она НЕ ХОЧЕТ идти по этому пути. Даже если он дает неплохие бонусы на "среднем уровне"(КИБУ-КР). Пытается так сказать поймать журавля, а не удовлетвориться синичкой.
В ее возрасте - это правильный путь. Есчо одна-две межсезонки и силовую составляющую уже будет не "прокачать". В то время как "стрелковку" можно нарастить и в 30-ть лет.
Если есть определенная проблема,то нужно усердно работать над ее устранением.
А-то так можно всю карьеру и профукать,не научившись работать с ошибками.
Время идет,а прогресса особого за последние 2-3 года не видно.
Наверняка же можно с той же Ахатовой проконсультироваться,может что-то поменять в винтовке.
Рыхлая трасса действительно сильно осложняет гонку рослым, более тяжёлым спортсменам. Но сегодня Ира справилась, молодчина.