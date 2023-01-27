Ирина Казакевич: «У меня тенденция ошибаться последними двумя выстрелами. Сейчас хотя бы смогла закрыть пятый»

Российская биатлонистка прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Алимбекова отстреляла точно, чего, к сожалению, не смогла сделать я. По дистанции я шла чуть быстрее, но работала медленнее на рубеже.

Четвертым выстрелом на стойке я ошиблась и после этого решила задержать пятый. Сначала снова изготовилась на четвертую мишень, но потом подумала, что так делать нельзя. Потратила очень много времени на это.

У меня тенденция ошибаться последними двумя выстрелами. Сейчас хотя бы смогла закрыть пятый.

Сегодня такая трасса – тяжело что-то сейчас сказать о состоянии в целом. Проваливаешься, идешь, но не можешь выработаться до конца. Были силы терпеть, но из-за такой трассы сложно оценивать свои возможности. Нет той скорости, которая обычно есть по движениям.

В этом сезоне у нас очень плотная конкуренция. Динара (Алимбекова) практически одна сопротивляется против нас и хорошо справляется с этим. Все-таки она лидер Кубка Содружества и вообще, потому что она спортсмен очень высокого класса.

Я не слабее? Да, но мне есть чему поучиться у Динары. Например – быстрой и чистой стрельбе. Она для меня главный ориентир по ходу этого сезона», – сказала Казакевич в эфире « ».