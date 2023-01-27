Ирина Казакевич: «У меня тенденция ошибаться последними двумя выстрелами. Сейчас хотя бы смогла закрыть пятый»

Теги сборная России жен Динара Алимбекова-Смольская Ирина Казакевич Матч ТВ Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах. 

«Алимбекова отстреляла точно, чего, к сожалению, не смогла сделать я. По дистанции я шла чуть быстрее, но работала медленнее на рубеже.

Четвертым выстрелом на стойке я ошиблась и после этого решила задержать пятый. Сначала снова изготовилась на четвертую мишень, но потом подумала, что так делать нельзя. Потратила очень много времени на это.

У меня тенденция ошибаться последними двумя выстрелами. Сейчас хотя бы смогла закрыть пятый.

Сегодня такая трасса – тяжело что-то сейчас сказать о состоянии в целом. Проваливаешься, идешь, но не можешь выработаться до конца. Были силы терпеть, но из-за такой трассы сложно оценивать свои возможности. Нет той скорости, которая обычно есть по движениям.

В этом сезоне у нас очень плотная конкуренция. Динара (Алимбекова) практически одна сопротивляется против нас и хорошо справляется с этим. Все-таки она лидер Кубка Содружества и вообще, потому что она спортсмен очень высокого класса.

Я не слабее? Да, но мне есть чему поучиться у Динары. Например – быстрой и чистой стрельбе. Она для меня главный ориентир по ходу этого сезона», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». 

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21 комментарий

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vanek123
Чё там Сливко....уууу...Казакевичь!!!!это сиила!!!
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vanek123
красава...если попадет нет равных...)а если фсё попала и приперлась в шестерку))))это я про сливко и тюменгских фонатов...сегодня свердловские))))уххх
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heivani
Ответ Gondeira
При чем здесь страх? Ошибки на последних выстрелах это чистая физика(даже "эксперд" Васильев это сегодня объяснял). Из-за высокой скорости - образуется высокий уровень усталости, что выливается в перенапряжение мышц, тремор и пр. состовляющие. Если б Коза "бегала" как Кукла или Сливка-бурка, то и не перенапрягалась бы. Возможно и стрельба была бы, как у них. Но она НЕ ХОЧЕТ идти по этому пути. Даже если он дает неплохие бонусы на "среднем уровне"(КИБУ-КР). Пытается так сказать поймать журавля, а не удовлетвориться синичкой. В ее возрасте - это правильный путь. Есчо одна-две межсезонки и силовую составляющую уже будет не "прокачать". В то время как "стрелковку" можно нарастить и в 30-ть лет.
В принципе со всем согласен; но здесь,что свыше дано.Ты можешь обучаться у самых лучших учителей в стрелковом деле,но снайпером так и не стать.Как впрочем , кому-то другому летать по лыжне.
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Aleks2022
Ответ тоторо
finally!
шашиловская...поперек горла?
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Aleks2022
Ответ Gondeira
При чем здесь страх? Ошибки на последних выстрелах это чистая физика(даже "эксперд" Васильев это сегодня объяснял). Из-за высокой скорости - образуется высокий уровень усталости, что выливается в перенапряжение мышц, тремор и пр. состовляющие. Если б Коза "бегала" как Кукла или Сливка-бурка, то и не перенапрягалась бы. Возможно и стрельба была бы, как у них. Но она НЕ ХОЧЕТ идти по этому пути. Даже если он дает неплохие бонусы на "среднем уровне"(КИБУ-КР). Пытается так сказать поймать журавля, а не удовлетвориться синичкой. В ее возрасте - это правильный путь. Есчо одна-две межсезонки и силовую составляющую уже будет не "прокачать". В то время как "стрелковку" можно нарастить и в 30-ть лет.
васильев гуру...почитай комментьы...это заангажированный чиновник...не более
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Aleks2022
Ответ Eduard Rastryopin
Что значит "тенденция промахиваться последними выстрелами"? Если есть определенная проблема,то нужно усердно работать над ее устранением. А-то так можно всю карьеру и профукать,не научившись работать с ошибками. Время идет,а прогресса особого за последние 2-3 года не видно. Наверняка же можно с той же Ахатовой проконсультироваться,может что-то поменять в винтовке.
рекламма в плюс...помягче с обьектом
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Aleks2022
сцука люблю!!!!
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Gondeira
Ответ heivani
Значит,как- то надо вытравлять из головы свой страх за промахи последними выстрелами.Всели в себя уверенность,ведь это ничуть не новое для тебя в стрелковой подготовке.
При чем здесь страх? Ошибки на последних выстрелах это чистая физика(даже "эксперд" Васильев это сегодня объяснял). Из-за высокой скорости - образуется высокий уровень усталости, что выливается в перенапряжение мышц, тремор и пр. состовляющие.
Если б Коза "бегала" как Кукла или Сливка-бурка, то и не перенапрягалась бы. Возможно и стрельба была бы, как у них. Но она НЕ ХОЧЕТ идти по этому пути. Даже если он дает неплохие бонусы на "среднем уровне"(КИБУ-КР). Пытается так сказать поймать журавля, а не удовлетвориться синичкой.
В ее возрасте - это правильный путь. Есчо одна-две межсезонки и силовую составляющую уже будет не "прокачать". В то время как "стрелковку" можно нарастить и в 30-ть лет.
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притвиц
Ира, золотце ,спринт это твое.
+3
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Eduard Rastryopin
Что значит "тенденция промахиваться последними выстрелами"?
Если есть определенная проблема,то нужно усердно работать над ее устранением.
А-то так можно всю карьеру и профукать,не научившись работать с ошибками.
Время идет,а прогресса особого за последние 2-3 года не видно.
Наверняка же можно с той же Ахатовой проконсультироваться,может что-то поменять в винтовке.
+2
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тучка60
В интервью до начала гонки Ира была в хорошем настроении. Улыбалась, шутила. Подумалось, а почему бы и нет с таким настроем?
+1
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Погладь быка
Вы с Эдиком случайно не родственники?
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паби
Ира, даже не только в мыслях, но и в словах не держи и не говори, о какой то там тенденции.
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2533ПВ
Шашилов,Загурский,научите Казакевич не ошибаться двумя последними выстрелами.
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тоторо
Ответ Биатлонная зима
Start
😂
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Биатлонная зима
Ответ тоторо
finally!
Start
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тоторо
Ответ Биатлонная зима
Казакевич смогла довести гонку до победы
finally!
+1
-1
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Olga.t
Очень рада за Иру, должна же появиться у неё уверенность.
Рыхлая трасса действительно сильно осложняет гонку рослым, более тяжёлым спортсменам. Но сегодня Ира справилась, молодчина.
+10
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heivani
Значит,как- то надо вытравлять из головы свой страх за промахи последними выстрелами.Всели в себя уверенность,ведь это ничуть не новое для тебя в стрелковой подготовке.
+4
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+4
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starichok77
для Ирины стрельба с одним промахом это почти эталон))
+10
0
+10
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Биатлонная зима
Казакевич смогла довести гонку до победы
+7
0
+7
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