Сергей Башкиров: «Норвежская команда сделала большой шаг вперед по сравнению с другими. Хочется верить, что мы составили бы конкуренцию»

Теги сборная России сборная Норвегии Сергей Башкиров Йоханнес Бо Александр Поварницын Биатлон

Тренер сборной России Сергей Башкиров высказался о конкуренции на Кубке мира по биатлону. 

– Следите ли вы за Кубком мира в этом сезоне? Норвежцы удивляют?

– Не так, чтобы пристально, но да, обязательно слежу, просматриваю гонки и результаты.

Что касается норвежцев, если бы у нас был допуск к международным соревнованиям, было бы очень интересно посмотреть, как мы бы выглядели на их фоне. Потому что норвежская команда сделала достаточно большой шаг вперед по сравнению с другими. Их результаты впечатляют, особенно готовность Йоханнеса Бо.

– А есть какие-то предположения, как бы наши выглядели на фоне норвежцев?

– Сложно сказать, потому что нет какой-то точки, по которой можно было бы сравнить. Но хочется верить, что мы составили бы конкуренцию.

– Уже почти год российские биатлонисты не участвуют в международных соревнованиях. Замечаете ли вы спад мотивации у наших спортсменов уже сейчас?

– Что касается мотивации, ранее я говорил, что спортсмены, в первую очередь участники Олимпийских игр, вроде как не потеряли мотивацию.

Но сейчас, с учетом всех болезней, которые в этом году выбили наших лидеров из строя, мне кажется все-таки есть определенная доля правды в том, что мотивации на более качественный тренировочный процесс немножко не хватает.

– А регресс в плане спортивных результатов есть?

– Надеюсь, что регресса нет. Тем более если посмотреть на Александра Поварницына, мне кажется, он, наоборот, прибавил, – сказал Башкиров. 

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10 комментариев

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Погладь быка
Смешно. Что тогда не особо составляли. Что сейчас. А в женском даже при всех жалких выступлениях Ройселанд и отсутствии Тириль даже думать вам не приходится.
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Любовь Гончарова
На КМ Логинов с Цветковым составили бы конкуренцию разве что паралимпйцам .
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starichok77
Ответ Матвей Суицидин
Латыпов и Серохвостов при чистой стрельбе могли бы в спринте бороться, ну и на 4 рубежах кто-нибудь из тихоходов при нулях мог бы залететь в призы, а так все. У Башкирова вообще все больные да немощные. Повар, конечно, словил пик в декабре, возможно мог бы в топ-10 на КМ заехать как год назад, ну и все.
Данилка очень нестабилен в стрельбе, с учетом скоростей на КМ
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тоторо
Ответ volga_olga
У Повара есть прогресс в сезоне, Томшин нестабилен, но в отдельных гонках мог бы удивить, а главное - если бы все готовились к Кубку мира, думаю, и болячек Логинова с Цветковым не случилось бы.
томшин это максимум цветы на км, но если разовьет скорость то может за призы бороться, на данный момент он самый стабильный и эффективный у группы башкирова. не вижу прогресса у Повара хоть убей, повторение прошлого сезона, правда на пик Башкиров его вывел чуть попозже не в декабре, а к этам в Рыбинске, уже сейчас форма идет на спад у него
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Матвей Суицидин
Латыпов и Серохвостов при чистой стрельбе могли бы в спринте бороться, ну и на 4 рубежах кто-нибудь из тихоходов при нулях мог бы залететь в призы, а так все. У Башкирова вообще все больные да немощные. Повар, конечно, словил пик в декабре, возможно мог бы в топ-10 на КМ заехать как год назад, ну и все.
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starichok77
Логинов стал хронически больным, если только Латыпов мог бы что то противопоставить
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Iuasamotu
На фоне нынешних норвежцев все смотрятся беспомощными. Российские биатлонисты не были бы исключением. А вот за лидерство во втором эшелоне можно было побороться, так как у многих команд в постолимпийский сезон произошёл заметный спад по разным причинам.
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volga_olga
Ответ тоторо
группа башкирова бы не составила, у повара прогресса нет, уже форма на спад идет
У Повара есть прогресс в сезоне, Томшин нестабилен, но в отдельных гонках мог бы удивить, а главное - если бы все готовились к Кубку мира, думаю, и болячек Логинова с Цветковым не случилось бы.
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тоторо
группа башкирова бы не составила, у повара прогресса нет, уже форма на спад идет
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JL JL
составили бы. бы
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