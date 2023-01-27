Сергей Башкиров: «Норвежская команда сделала большой шаг вперед по сравнению с другими. Хочется верить, что мы составили бы конкуренцию»
Тренер сборной России Сергей Башкиров высказался о конкуренции на Кубке мира по биатлону.
– Следите ли вы за Кубком мира в этом сезоне? Норвежцы удивляют?
– Не так, чтобы пристально, но да, обязательно слежу, просматриваю гонки и результаты.
Что касается норвежцев, если бы у нас был допуск к международным соревнованиям, было бы очень интересно посмотреть, как мы бы выглядели на их фоне. Потому что норвежская команда сделала достаточно большой шаг вперед по сравнению с другими. Их результаты впечатляют, особенно готовность Йоханнеса Бо.
– А есть какие-то предположения, как бы наши выглядели на фоне норвежцев?
– Сложно сказать, потому что нет какой-то точки, по которой можно было бы сравнить. Но хочется верить, что мы составили бы конкуренцию.
– Уже почти год российские биатлонисты не участвуют в международных соревнованиях. Замечаете ли вы спад мотивации у наших спортсменов уже сейчас?
– Что касается мотивации, ранее я говорил, что спортсмены, в первую очередь участники Олимпийских игр, вроде как не потеряли мотивацию.
Но сейчас, с учетом всех болезней, которые в этом году выбили наших лидеров из строя, мне кажется все-таки есть определенная доля правды в том, что мотивации на более качественный тренировочный процесс немножко не хватает.
– А регресс в плане спортивных результатов есть?
– Надеюсь, что регресса нет. Тем более если посмотреть на Александра Поварницына, мне кажется, он, наоборот, прибавил, – сказал Башкиров.
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