Сергей Башкиров: «Норвежская команда сделала большой шаг вперед по сравнению с другими. Хочется верить, что мы составили бы конкуренцию»

Тренер сборной России Сергей Башкиров высказался о конкуренции на Кубке мира по биатлону.

– Следите ли вы за Кубком мира в этом сезоне? Норвежцы удивляют?

– Не так, чтобы пристально, но да, обязательно слежу, просматриваю гонки и результаты.

Что касается норвежцев, если бы у нас был допуск к международным соревнованиям, было бы очень интересно посмотреть, как мы бы выглядели на их фоне. Потому что норвежская команда сделала достаточно большой шаг вперед по сравнению с другими. Их результаты впечатляют, особенно готовность .

– А есть какие-то предположения, как бы наши выглядели на фоне норвежцев?

– Сложно сказать, потому что нет какой-то точки, по которой можно было бы сравнить. Но хочется верить, что мы составили бы конкуренцию.

– Уже почти год российские биатлонисты не участвуют в международных соревнованиях. Замечаете ли вы спад мотивации у наших спортсменов уже сейчас?

– Что касается мотивации, ранее я говорил, что спортсмены, в первую очередь участники Олимпийских игр, вроде как не потеряли мотивацию.

Но сейчас, с учетом всех болезней, которые в этом году выбили наших лидеров из строя, мне кажется все-таки есть определенная доля правды в том, что мотивации на более качественный тренировочный процесс немножко не хватает.

– А регресс в плане спортивных результатов есть?

– Надеюсь, что регресса нет. Тем более если посмотреть на , мне кажется, он, наоборот, прибавил, – сказал Башкиров.