Куклина о жизни в детдоме: «Когда-то мне казалось очень стыдным открыть это кому-то. Но с возрастом поняла, что это моя жизнь, которой я не должна стесняться»

Российская биатлонистка рассказала о жизни в детдоме.

– Когда-то мне казалось очень стыдным открыть кому-то, что в моей жизни была такая история. Поэтому я просто не представляла, как могу об этом рассказать. Но с возрастом стала понимать, что это моя жизнь, которой я точно не должна стесняться. Думала даже, что это было бы правильно — рассказывать не только о хороших временах своей жизни, но и о сложных.

Возможно, мои интервью прочитают люди, жизнь которых сложилась не самым простым образом и которые испытывают какую-то неуверенность в себе в связи с этим. У каждого есть своя судьба, каждый проживает ее по-разному, и мне кажется, очень важно понимать, как ты выйдешь из той или иной передряги. Сломают тебя трудности или закалят, зависит, наверное, только от тебя самого.

– Сколько лет вы провели в детском доме?

– Недолго, года три или четыре. Потом нас с сестрой забрала под опеку родная тетя, сестра моего папы.

– Бытует мнение, что дети из трудных семей более жизнестойки в спорте. Они гораздо более активно цепляются за свои шансы, не позволяя никому другому их отбирать.

– Так и есть, причем не думаю, что это касается только спортивной деятельности. Актуально во всем, какую область ни возьми. Даже сейчас, имея свою семью и ребенка, я иногда ловлю себя на мысли, что иногда пытаюсь баловать свою дочь, стараюсь обеспечить ей все, чего сама в детстве была лишена. То есть даю ей какую-то слабинку, пытаюсь излишне оберегать от каких бы то ни было трудностей, то есть от всего того, что меня в свое время сделало сильной.

Хотя честно скажу: очень рада, что у нас с Михаилом растет такая замечательная дочка. Порой замечаю, что она размышляет намного старше своего реального возраста, – сказала Куклина.