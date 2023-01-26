Куклина о жизни в детдоме: «Когда-то мне казалось очень стыдным открыть это кому-то. Но с возрастом поняла, что это моя жизнь, которой я не должна стесняться»
Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о жизни в детдоме.
– Когда-то мне казалось очень стыдным открыть кому-то, что в моей жизни была такая история. Поэтому я просто не представляла, как могу об этом рассказать. Но с возрастом стала понимать, что это моя жизнь, которой я точно не должна стесняться. Думала даже, что это было бы правильно — рассказывать не только о хороших временах своей жизни, но и о сложных.
Возможно, мои интервью прочитают люди, жизнь которых сложилась не самым простым образом и которые испытывают какую-то неуверенность в себе в связи с этим. У каждого есть своя судьба, каждый проживает ее по-разному, и мне кажется, очень важно понимать, как ты выйдешь из той или иной передряги. Сломают тебя трудности или закалят, зависит, наверное, только от тебя самого.
– Сколько лет вы провели в детском доме?
– Недолго, года три или четыре. Потом нас с сестрой забрала под опеку родная тетя, сестра моего папы.
– Бытует мнение, что дети из трудных семей более жизнестойки в спорте. Они гораздо более активно цепляются за свои шансы, не позволяя никому другому их отбирать.
– Так и есть, причем не думаю, что это касается только спортивной деятельности. Актуально во всем, какую область ни возьми. Даже сейчас, имея свою семью и ребенка, я иногда ловлю себя на мысли, что иногда пытаюсь баловать свою дочь, стараюсь обеспечить ей все, чего сама в детстве была лишена. То есть даю ей какую-то слабинку, пытаюсь излишне оберегать от каких бы то ни было трудностей, то есть от всего того, что меня в свое время сделало сильной.
Хотя честно скажу: очень рада, что у нас с Михаилом растет такая замечательная дочка. Порой замечаю, что она размышляет намного старше своего реального возраста, – сказала Куклина.
Большая молодец она.
не знала..
а она почему?
два варианта (как для Ларисы) - гибель родителей или лишение родительских прав.
судя потому, как Лариса скрывала свое пребывание в д/д, второй вариант?
Со мной учились детдомовцы. И мне сейчас стыдно, что я относился к ним неподобающе.
Но, в старших классах мы стали по-другому чувствовать. Мы друзья.
в смысле зачем они мне?
их нельзя конвертировать во что-то стоящее)
главное 300 очков набрать, чтобы ссылки подсвечивались) так я их уже давно набрала.
просто мне правда интересно, почему Лариса с сестрой оказались в детском доме
или это некорректный вопрос?