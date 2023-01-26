Куклина о жизни в детдоме: «Когда-то мне казалось очень стыдным открыть это кому-то. Но с возрастом поняла, что это моя жизнь, которой я не должна стесняться»

Теги сборная России жен Лариса Куклина Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о жизни в детдоме.

– Когда-то мне казалось очень стыдным открыть кому-то, что в моей жизни была такая история. Поэтому я просто не представляла, как могу об этом рассказать. Но с возрастом стала понимать, что это моя жизнь, которой я точно не должна стесняться. Думала даже, что это было бы правильно — рассказывать не только о хороших временах своей жизни, но и о сложных.

Возможно, мои интервью прочитают люди, жизнь которых сложилась не самым простым образом и которые испытывают какую-то неуверенность в себе в связи с этим. У каждого есть своя судьба, каждый проживает ее по-разному, и мне кажется, очень важно понимать, как ты выйдешь из той или иной передряги. Сломают тебя трудности или закалят, зависит, наверное, только от тебя самого.

Сколько лет вы провели в детском доме?

– Недолго, года три или четыре. Потом нас с сестрой забрала под опеку родная тетя, сестра моего папы.

Бытует мнение, что дети из трудных семей более жизнестойки в спорте. Они гораздо более активно цепляются за свои шансы, не позволяя никому другому их отбирать.

– Так и есть, причем не думаю, что это касается только спортивной деятельности. Актуально во всем, какую область ни возьми. Даже сейчас, имея свою семью и ребенка, я иногда ловлю себя на мысли, что иногда пытаюсь баловать свою дочь, стараюсь обеспечить ей все, чего сама в детстве была лишена. То есть даю ей какую-то слабинку, пытаюсь излишне оберегать от каких бы то ни было трудностей, то есть от всего того, что меня в свое время сделало сильной.

Хотя честно скажу: очень рада, что у нас с Михаилом растет такая замечательная дочка. Порой замечаю, что она размышляет намного старше своего реального возраста, – сказала Куклина.

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20 комментариев

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Вячеслав Клименко
Не знал этого про неё.
Большая молодец она.
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Alexander Kochet
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Пылесос
Ответ Ксения Бьорндален
велла любит копаться в грязном белье
Ее вопрос это желание копаться в грязном белье? Вы ку-ку?
+4
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Viks
Нет вины ребёнка в том, что он попал в детский дом.
+22
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<vella>
Ответ Booligan
наверное по той же причине, почему и Миронова
Миронова тоже была в детском доме?
не знала..
а она почему?
два варианта (как для Ларисы) - гибель родителей или лишение родительских прав.
судя потому, как Лариса скрывала свое пребывание в д/д, второй вариант?
+4
-4
0
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Booligan
Ответ <vella>
кто-то знает, почему Лариса оказалась в детском доме?
наверное по той же причине, почему и Миронова
+2
-1
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<vella>
Ответ Verhovn
А это важно? Со мной учились детдомовцы. И мне сейчас стыдно, что я относился к ним неподобающе. Но, в старших классах мы стали по-другому чувствовать. Мы друзья.
нет, скорее любопытно
+6
-6
0
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Verhovn
Ответ <vella>
кто-то знает, почему Лариса оказалась в детском доме?
А это важно?
Со мной учились детдомовцы. И мне сейчас стыдно, что я относился к ним неподобающе.
Но, в старших классах мы стали по-другому чувствовать. Мы друзья.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Ответ Cube Litening C:68X
А,кликабельными что бы были?
ага
+1
-3
-2
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Cube Litening C:68X
Ответ <vella>
да мне минусы по барабану, в смысле зачем они мне? их нельзя конвертировать во что-то стоящее) главное 300 очков набрать, чтобы ссылки подсвечивались) так я их уже давно набрала. просто мне правда интересно, почему Лариса с сестрой оказались в детском доме
А,кликабельными что бы были?
+1
-1
0
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Cube Litening C:68X
Ответ <vella>
да мне минусы по барабану, в смысле зачем они мне? их нельзя конвертировать во что-то стоящее) главное 300 очков набрать, чтобы ссылки подсвечивались) так я их уже давно набрала. просто мне правда интересно, почему Лариса с сестрой оказались в детском доме
Как подсвечиваются ссылки? Ни разу не видел..😁
+1
-1
0
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Cube Litening C:68X
Ответ <vella>
да мне минусы по барабану, в смысле зачем они мне? их нельзя конвертировать во что-то стоящее) главное 300 очков набрать, чтобы ссылки подсвечивались) так я их уже давно набрала. просто мне правда интересно, почему Лариса с сестрой оказались в детском доме
Да кто знает,может загуглить можно?
+1
-1
0
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<vella>
Ответ Cube Litening C:68X
Лови плюс, тётя..Вы мне,я тебе..😉
да мне минусы по барабану,
в смысле зачем они мне?
их нельзя конвертировать во что-то стоящее)
главное 300 очков набрать, чтобы ссылки подсвечивались) так я их уже давно набрала.
просто мне правда интересно, почему Лариса с сестрой оказались в детском доме
+1
-7
-6
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Cube Litening C:68X
Ответ <vella>
я просила не минусы, а пояснения ситуации, в которой Лариса оказалась ребенком) или это некорректный вопрос?
Лови плюс, тётя..Вы мне,я тебе..😉
+3
-5
-2
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ivan 07
Похвально Лариса. Вышла победителем.
+36
-2
+34
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Ксения Бьорндален
Ответ Юра Г
Что вам даст, эта информация?
велла любит копаться в грязном белье
+9
-16
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юра Г
Ответ <vella>
я просила не минусы, а пояснения ситуации, в которой Лариса оказалась ребенком) или это некорректный вопрос?
Что вам даст, эта информация?
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
я просила не минусы, а пояснения ситуации, в которой Лариса оказалась ребенком)
или это некорректный вопрос?
+15
-11
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
кто-то знает, почему Лариса оказалась в детском доме?
+13
-12
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксения Бьорндален
Комментарий скрыт
+5
-38
-33
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