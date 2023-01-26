Серохвостов об уходе от Каминского: «Собирались поговорить с ним, но пока разговор не состоялся. Во время соревнований не хочется подходить»
Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал об отношениях с тренером Юрием Каминским.
В сезоне-2021/22 Серохвостов тренировался в группе Каминского, после чего вместе с Каримом Халили перешел в команду Артема Истомина.
– Как сейчас отношения с твоим предыдущим тренером Каминским?
– Иногда общаемся, перекидываемся парой фраз. Думаю, он уже спокойнее относится к этой ситуации.
– Напряжения между вами нет?
– Нет. Когда летел в Минск, мы встретились с ним на пересадке, сюда ехал с ним, разговаривали в автобусе. Он спрашивал, как я выступал в Новосибирске, с оружием летал туда или без.
Да уже столько времени прошло, у него уже все утихло. Думаю, Юрий Михайлович понимает, что мы с Каримом не кидали его, а просто сменили группу. Мы же все равно в одной команде – в сборной России. Не вижу смысла обижаться на такое.
– Ранее вы говорили, что лично скажете Каминскому причину своего перехода. Уже сказали?
– Мы собирались поговорить с ним, но пока разговор не состоялся. Во время соревнований не хочется подходить. Возможно, в конце сезона поговорим, или, когда будет свободное время у Юрия Михайловича, я подойду к нему и скажу, почему ушел.
При разговоре в первый раз он не хотел слушать меня. Понимаю его. Затем написал ему смс, но Юрий Михайлович не хотел уже разговаривать.
– А в смс что написал?
– Поблагодарил его за работу и хотел поговорить, – сказал Серохвостов.
Сделать дело и бояться объясниться с человеком.
После такого его поступка-лично я ему удачи не желаю и болеть не буду.
Не люблю гнилых людей
И объясняться с тренером надо было ДО ухода, а не пытаться что-то придумывать несколько месяцев.
Я и сейчас думаю, что это была ошибка.
Юрию Михайловичу терпения и выдержки, а высокого профессионализма ему не занимать.
Сделать смелости хватило, а вот сказать в глаза человеку - нет.