Серохвостов об уходе от Каминского: «Собирались поговорить с ним, но пока разговор не состоялся. Во время соревнований не хочется подходить»

Теги сборная России Юрий Каминский Карим Халили Даниил Серохвостов Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал об отношениях с тренером Юрием Каминским.

В сезоне-2021/22 Серохвостов тренировался в группе Каминского, после чего вместе с Каримом Халили перешел в команду Артема Истомина.

– Как сейчас отношения с твоим предыдущим тренером Каминским?

– Иногда общаемся, перекидываемся парой фраз. Думаю, он уже спокойнее относится к этой ситуации.

– Напряжения между вами нет?

– Нет. Когда летел в Минск, мы встретились с ним на пересадке, сюда ехал с ним, разговаривали в автобусе. Он спрашивал, как я выступал в Новосибирске, с оружием летал туда или без.

Да уже столько времени прошло, у него уже все утихло. Думаю, Юрий Михайлович понимает, что мы с Каримом не кидали его, а просто сменили группу. Мы же все равно в одной команде – в сборной России. Не вижу смысла обижаться на такое.

– Ранее вы говорили, что лично скажете Каминскому причину своего перехода. Уже сказали?

– Мы собирались поговорить с ним, но пока разговор не состоялся. Во время соревнований не хочется подходить. Возможно, в конце сезона поговорим, или, когда будет свободное время у Юрия Михайловича, я подойду к нему и скажу, почему ушел.

При разговоре в первый раз он не хотел слушать меня. Понимаю его. Затем написал ему смс, но Юрий Михайлович не хотел уже разговаривать.

– А в смс что написал?

– Поблагодарил его за работу и хотел поговорить, – сказал Серохвостов.

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15 комментариев

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штрафной круг
а почему. он должен. с ним говорить. разрешили сделать выбор, он сделал. не стал говорить, значит нет связи нормальной там. поэтому и не стал.
0
-2
-2
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Пенчекряк
Да нет вы его как раз кинули. Побежали договариваться с Майгуровым у него за спиной, а потом поставили перед фактом. Две свиньи. И сказать тебе ему нечего, потому что чтобы ты ни сказал - это будет детский лепет. Ни одного весомого аргумента у тебя просто нет. У вас был шанс выйти на новый уровень и вы его профукали. Больше не интересен как биатлонист вместе со своим другом. Но главное разочарование прошлого года - Майгуров.
+3
0
+3
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тоторо
Ответ Olga.t
Ничуть не оправдывая Майгурова, всё-таки ответственность в первую очередь несёт спортсмен. Он же не телёнок на поводке, сам ушёл.
ну тут как сказать, если босс запретит то уйти нельзя, в позапрошлом году запретил павловой с ульянойй на самоподготовку, а тут зеленый свет им открыл. почему майгуров не запретил также как ульяне перехдить в другую группу вот в чем вопрос и это не красит витю как руковдителя, что одному не разрешено другму можно. ангажированность на лицо
+3
-1
+2
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притвиц
Не любят наши биатлонисты тренироваться у тренеров которые проповедуют максимальные нагрузки , все ищут комфортных тренировок , но побед без запредельных усилий не бывает.
+7
0
+7
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Вячеслав Клименко
Вообще, не по-мужски это.
Сделать дело и бояться объясниться с человеком.
После такого его поступка-лично я ему удачи не желаю и болеть не буду.
Не люблю гнилых людей
+3
0
+3
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Olga.t
Ответ тоторо
особенно некрасиво поступил в даанном случае Майгуров провернув эт все за спиной
Ничуть не оправдывая Майгурова, всё-таки ответственность в первую очередь несёт спортсмен. Он же не телёнок на поводке, сам ушёл.
+4
0
+4
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Вячеслав Клименко
Ответ Игорь Мельников
Судя по его интервью, нет там никаких причин ухода от Каминского. Была бы, давно бы озвучил. Даниил просто безбашенный. Скорее всего Халили позвал, он и согласился. И Довгая при нём, да ещё и сам Майгуров поддержал.
Вот вот...и мне так кажется...
+2
0
+2
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Olga.t
Видимо, не было серьёзных причин для перехода, всё прошло на эмоциях, необдуманно.
И объясняться с тренером надо было ДО ухода, а не пытаться что-то придумывать несколько месяцев.

Я и сейчас думаю, что это была ошибка.

Юрию Михайловичу терпения и выдержки, а высокого профессионализма ему не занимать.
+6
0
+6
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Вячеслав Клименко
Ответ Вадим Симонов
Хотел сказать,но не смог,причину сам не знаю,но поговорить хочу,какой-то ребус без ответов.
Ответ есть.
Сделать смелости хватило, а вот сказать в глаза человеку - нет.
+4
-1
+3
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Игорь Мельников
Судя по его интервью, нет там никаких причин ухода от Каминского. Была бы, давно бы озвучил. Даниил просто безбашенный. Скорее всего Халили позвал, он и согласился. И Довгая при нём, да ещё и сам Майгуров поддержал.
+7
0
+7
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rtun
Просто очумительно, что тут ещё скажешь - провернули всё за спиной, а теперь не знает, что тренеру сказать.
+8
0
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ОлЬчИк
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0
-9
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тоторо
Ответ galaxy***
Вообще надо было сначала поговорить, объяснить причину, а потом уже решать вопрос с переходом. Тогда и напряга с Каминским не было бы. Каминского не столько обидел переход, сколько то, что всё было решено за его спиной.
особенно некрасиво поступил в даанном случае Майгуров провернув эт все за спиной
+7
-1
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galaxy***
Вообще надо было сначала поговорить, объяснить причину, а потом уже решать вопрос с переходом. Тогда и напряга с Каминским не было бы. Каминского не столько обидел переход, сколько то, что всё было решено за его спиной.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Симонов
Хотел сказать,но не смог,причину сам не знаю,но поговорить хочу,какой-то ребус без ответов.
+12
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