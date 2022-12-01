Максимов о переходе Халили и Серохвостова в группу Истомина: «Были ли какие-то недопонимания, я так и не услышал. Когда они созреют, наверное, подойдут поговорить»

Тренер группы Юрия Каминского по стрельбе высказался о том, что Даниил Серохвостов и Карим Халили в межсезонье перешли тренироваться в группу Артема Истомина.

– В межсезонье произошла не совсем понятная ситуация с переходом в группу . Была информация о его претензиях к вам. Что там произошло?

– Я неоднократно говорил, что Карим Халили и – это открытия прошлого сезона. Они хорошие высококлассные спортсмены и доказали это тем, что отобрались на Олимпиаду. Карим оттуда уехал с медалью.

Были ли какие-то недопонимания, я так и не услышал. Думаю, когда они созреют, наверное, подойдут поговорить. А так, ушли и ушли – это нормально, что человек ищет, где ему будет лучше.

И старты в Ханты-Мансийске показали, что Кариму там лучше, потому что он стрельнул два ноля – это очень сильно — и ногами пробежал хорошо.

Как бы это банально ни звучало, но как тренеры сборной мы не можем работать только для себя. Мы должны помочь спортсмену раскрыться. Я же понимаю, что не всем могу дать то, что они хотят.

И не надо удерживать сильного биатлониста только для того, чтобы говорить, что это мой спортсмен. Для чего это? Карьера спортсмена скоротечна, и хотелось бы, чтобы он как можно скорее раскрылся и показал себя на высоком уровне, – сказал Максимов.