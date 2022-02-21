Календарь Кубка IBU сезона-2021/22. Все этапы и чемпионат Европы в Арбере

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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь Кубка IBU сезона 2021/22. 

Календарь Кубка IBU-2021/22 по биатлону

1-й этап

Идре, Швеция

25-28 ноября

25 ноября – спринт, женщины

25 ноября – спринт, мужчины

27 ноября – спринт, женщины

27 ноября – спринт, мужчины

28 ноября – гонка преследования, женщины

28 ноября – гонка преследования, мужчины

2-й этап

Шушен, Норвегия

1-4 декабря

1 декабря – суперспринт, мужчины

1 декабря – суперспринт, женщины

3 декабря – спринт, мужчины

3 декабря – спринт, женщины

4 декабря – масс-старт 60, мужчины

4 декабря – масс-старт 60, женщины

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

16-19 декабря

16 декабря – индивидуальная гонка, женщины

16 декабря – индивидуальная гонка, мужчины

18 декабря – спринт, женщины

18 декабря – спринт, мужчины

19 декабря – смешанная эстафета

19 декабря – сингл-микст

4-й этап

Брезно-Осрбли, Словакия

8-9 января

8 января – спринт, мужчины

8 января – спринт, женщины

9 января – спринт, мужчины

9 января – спринт, женщины

5-й этап

Брезно-Осрбли, Словакия

13-16 января

13 января – укороченная индивидуальная гонка, женщины

13 января – укороченная индивидуальная гонка, мужчины

15 января – спринт, женщины

15 января – спринт, мужчины

16 января – гонка преследования, женщины

16 января – гонка преследования, мужчины

Чемпионат Европы

Арбер, Германия

26-30 января

26 января – индивидуальная гонка, мужчины

26 января – индивидуальная гонка, женщины

28 января – спринт, мужчины

28 января – спринт, женщины

29 января – гонка преследования, мужчины

29 января – гонка преследования, женщины

30 января – смешанная эстафета

30 января – сингл-микст

6-й этап

Нове Место, Чехия

3-5 февраля

3 февраля – спринт, женщины

3 февраля – спринт, мужчины

5 февраля – спринт, женщины

5 февраля – спринт, мужчины

7-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

3-6 марта

3 марта – спринт, мужчины

3 марта – спринт, женщины

5 марта – суперспринт, мужчины

5 марта – суперспринт, женщины

6 марта – масс-старт 60, мужчины

6 марта – масс-старт 60, женщины

8-й этап

Риднау, Италия

10 марта – спринт, женщины

10 марта – спринт, мужчины

12 марта – гонка преследования, женщины

12 марта – гонка преследования, мужчины

13 марта – смешанная эстафета

13 марта – сингл-микст 

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