Календарь Кубка IBU сезона-2021/22. Все этапы и чемпионат Европы в Арбере

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь Кубка IBU сезона 2021/22.
Календарь Кубка IBU-2021/22 по биатлону
1-й этап
Идре, Швеция
25-28 ноября
25 ноября – спринт, женщины
25 ноября – спринт, мужчины
27 ноября – спринт, женщины
27 ноября – спринт, мужчины
28 ноября – гонка преследования, женщины
28 ноября – гонка преследования, мужчины
2-й этап
Шушен, Норвегия
1-4 декабря
1 декабря – суперспринт, мужчины
1 декабря – суперспринт, женщины
3 декабря – спринт, мужчины
3 декабря – спринт, женщины
4 декабря – масс-старт 60, мужчины
4 декабря – масс-старт 60, женщины
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
16-19 декабря
16 декабря – индивидуальная гонка, женщины
16 декабря – индивидуальная гонка, мужчины
18 декабря – спринт, женщины
18 декабря – спринт, мужчины
19 декабря – смешанная эстафета
19 декабря – сингл-микст
4-й этап
Брезно-Осрбли, Словакия
8-9 января
8 января – спринт, мужчины
8 января – спринт, женщины
9 января – спринт, мужчины
9 января – спринт, женщины
5-й этап
Брезно-Осрбли, Словакия
13-16 января
13 января – укороченная индивидуальная гонка, женщины
13 января – укороченная индивидуальная гонка, мужчины
15 января – спринт, женщины
15 января – спринт, мужчины
16 января – гонка преследования, женщины
16 января – гонка преследования, мужчины
Чемпионат Европы
Арбер, Германия
26-30 января
26 января – индивидуальная гонка, мужчины
26 января – индивидуальная гонка, женщины
28 января – спринт, мужчины
28 января – спринт, женщины
29 января – гонка преследования, мужчины
29 января – гонка преследования, женщины
30 января – смешанная эстафета
30 января – сингл-микст
6-й этап
Нове Место, Чехия
3-5 февраля
3 февраля – спринт, женщины
3 февраля – спринт, мужчины
5 февраля – спринт, женщины
5 февраля – спринт, мужчины
7-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
3-6 марта
3 марта – спринт, мужчины
3 марта – спринт, женщины
5 марта – суперспринт, мужчины
5 марта – суперспринт, женщины
6 марта – масс-старт 60, мужчины
6 марта – масс-старт 60, женщины
8-й этап
Риднау, Италия
10 марта – спринт, женщины
10 марта – спринт, мужчины
12 марта – гонка преследования, женщины
12 марта – гонка преследования, мужчины
13 марта – смешанная эстафета
13 марта – сингл-микст