Майгуров о чемпионате России по лыжам: «Группа Истомина проявила интерес к этим стартам. Практически все ребята и девчонки примут участие в коньковой гонке»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что группа Артема Истомина примет участие в чемпионате страны по лыжным гонкам.
– На какой стадии сейчас вопрос участия биатлонистов в чемпионате России по лыжным гонкам? Много ребят и девчат будут участвовать?
– В основном группа Артема Истомина проявила интерес к этим стартам, они сами захотели. В это время они будут в Тюмени, поэтому практически все ребята и девчонки примут участие в коньковой гонке.
– RUS коды у всех биатлонистов есть?
– Елена Валерьевна (Вяльбе, глава ФЛГР – Sports.ru) поможет, решит этот вопрос.
– Что‑то еще совместное с лыжниками планируется?
– Конечно, в конце сезона наши ребята будут участвовать в тех или иных марафонах. В Хантах, на Камчатке по традиции, – сказал Майгуров.
Чемпионат России по лыжам пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.
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