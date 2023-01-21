Майгуров о чемпионате России по лыжам: «Группа Истомина проявила интерес к этим стартам. Практически все ребята и девчонки примут участие в коньковой гонке»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что группа Артема Истомина примет участие в чемпионате страны по лыжным гонкам.

– На какой стадии сейчас вопрос участия биатлонистов в чемпионате России по лыжным гонкам? Много ребят и девчат будут участвовать?

– В основном группа Артема Истомина проявила интерес к этим стартам, они сами захотели. В это время они будут в Тюмени, поэтому практически все ребята и девчонки примут участие в коньковой гонке.

– RUS коды у всех биатлонистов есть?

– Елена Валерьевна (Вяльбе, глава ФЛГР – Sports.ru) поможет, решит этот вопрос.

– Что‑то еще совместное с лыжниками планируется?

– Конечно, в конце сезона наши ребята будут участвовать в тех или иных марафонах. В Хантах, на Камчатке по традиции, – сказал Майгуров.

Чемпионат России по лыжам пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.

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