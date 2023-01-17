Майгуров, Ростовцев, Юрлова-Перхт, Подчуфарова и Шумилова выступят в «Гонке чемпионов» в Раубичах

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Союз биатлонистов России (СБР) назвал участников «Гонки чемпионов», которая пройдет 22 января в рамках этапа Кубка Содружества в Раубичах.

На лыжную трассу выйдут призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Кубка мира разных лет.

Россию представят чемпионы мира Виктор Майгуров, Павел Ростовцев и Екатерина Юрлова-Перхт, призеры ЧМ Ольга Подчуфарова и Наталья Сорокина, а также чемпионка Европы Екатерина Шумилова и победитель этапа Кубка мира Сергей Башкиров.

Среди белорусских спортсменов выступят чемпионы мира Олег Рыженков, Вадим Сашурин, Петр Ивашко, Елена Зубрилова и Наталья Рыженкова, призеры ЧМ Сергей Новиков, Александр Сыман, Ольга Назарова и Людмила Калинчик.

В списке участников возможны изменения.

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7 комментариев

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Лжетрофеич
гонка эпочемпионов
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Афанасия
Интересно, где-нибудь покажут?
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LoRa
Интересно будет! Жаль, что Шипулин не участвует🙂
+3
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+3
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Любовь Гончарова
Ответ тоторо
а шипулин все в думе заседает
Похоже прорабатывает вопрос об отмене пенсий .
+2
-3
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Мишка Шарапов
Рыженков и команда, вперед! И на этом фланге обыграем Майгурова.
0
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-5
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тоторо
а шипулин все в думе заседает
+2
0
+2
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Любовь Гончарова
Вопрос по Юрловой , так она завершила карьеру или еще числится на балансе СБР ? Ну и приятное предвкушение от встречи с Шумиловой , она передает передачки Кравцову , или только приветами ограничивается ?
+2
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