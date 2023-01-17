Майгуров, Ростовцев, Юрлова-Перхт, Подчуфарова и Шумилова выступят в «Гонке чемпионов» в Раубичах

Союз биатлонистов России (СБР) назвал участников «Гонки чемпионов», которая пройдет 22 января в рамках этапа Кубка Содружества в Раубичах.

На лыжную трассу выйдут призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Кубка мира разных лет.

Россию представят чемпионы мира Виктор Майгуров, Павел Ростовцев и Екатерина Юрлова-Перхт, призеры ЧМ Ольга Подчуфарова и Наталья Сорокина, а также чемпионка Европы Екатерина Шумилова и победитель этапа Кубка мира Сергей Башкиров.

Среди белорусских спортсменов выступят чемпионы мира Олег Рыженков, Вадим Сашурин, Петр Ивашко, Елена Зубрилова и Наталья Рыженкова, призеры ЧМ Сергей Новиков, Александр Сыман, Ольга Назарова и Людмила Калинчик.

В списке участников возможны изменения.