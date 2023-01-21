Екатерина Носкова: «Справилась с тремя огневыми на отлично, а с одним вообще не справилась. Сильно болталась винтовка, не могла ее остановить»

Теги сборная России жен Лариса Куклина Динара Алимбекова-Смольская Екатерина Носкова (Мошкова) Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах (2-е место).

«Я справилась с тремя огневыми на отлично, а с одним вообще не справилась. Еще не видела тренеров, но думаю, что по ощущениям был порыв и именно с ним я не справилась. У меня сильно болталась винтовка, я не могла ее остановить. А на последней стрельбе встала в силовую стойку, плотно зажала винтовку, и у меня получилось отработать на ноль.

Потом мне передали, что там 40 с лишним секунд от Куклиной – это невозможно отыграть за последний круг. И позже тренер сказал, что Алимбекова в 20 секундах и можно на зарубаться в последний подъем, потому что завтра гонка и можно поберечь силы.

Неплохо сегодня ходом чувствовала себя, поэтому завтра поборемся», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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Биатлонная зима
Хорошая гонка
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ivan 07
Скоро днюха . С Каплиной одногодки ,однодневки.
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