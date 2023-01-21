Лариса Куклина: «Тактика была выиграть сегодня. Возможно, не хватает уверенности в своих возможностях, чтобы сказать это вслух»

Российская биатлонистка прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Тактика была выиграть сегодня. И просто, возможно, не хватает уверенности в своих возможностях, чтобы сказать это вслух. Я пыталась начать поспокойнее первые круги. А потом в какой-то момент начала меня обгонять, и я подумала: почему бы за ней не встать. Стала за ней работать, тоже был комфортный темп.

Но все же последний круг был самый тяжелый. На штрафном круге видела, что у (Алимбековой-Смольской) три круга и поняла, что можно расслабиться. Я вообще когда стреляю, то никогда не смотрю на круги соперников.

Лучше ли стрелять на первом щите? Вообще нет, потому что порыв идет справа налево, лучше за кем-то спрятаться, особенно с моей конституцией тела.

С горы у нас идет реакллиматизация. У всех все по-разному происходит, яма или спад может произойти в любой момент», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».