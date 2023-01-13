Дмитрий Васильев: «На Ростовцева не могут быть возложены обязанности главного тренера. Это абсурд, самозванство какое‑то»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Дмитрий Васильев Министерство спорта России Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о работе Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) назначил Ростовцева вице-президентом СБР по спорту, отметив, что в функционал специалиста войдет работа главным тренером. 

«Что значит с функционалом главного тренера? Он назначен СБР, а не Министерством спорта. Все тренеры сборной назначаются и получают зарплату по приказу Минспорта. А Ростовцев не назначен министерством. Такого приказа в отношении него не было.

То есть он не является сотрудником Центра спортивной подготовки (ЦСП), на него не могут быть возложены обязанности главного тренера. Это абсурд, самозванство какое‑то.

Что значит возложены эти обязанности? Кем возложены? Президентом СБР. Но кто в данном случае будет его слушать? Они все сотрудники ЦСП и Минспорта. Почему они должны подчиняться сотруднику из общественной организации? Как они ему будут подчиняться? Это абсурд в вертикали власти получается. Полная ерунда. Это лукавство – на сегодняшний день я это так воспринимаю.

Нужно должным образом все оформить: получить приказ Минспорта о назначении на должность главного тренера сборной России. И только потом можно будет говорить о том, что этот функционал Ростовцеву будет делегирован. В противном случае это самозванство», – сказал Васильев.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

6 комментариев

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Viks
(СБР) назначил Ростовцева вице-президентом СБР по спорту," --- Клоунада. КТО назначил? Майгуров? В уставе СБР предусмотрена должность вице-президента?
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Viks
Все эти сотрудники ЦСП будут подчиняться вице-президенту, как Майгурову подчиняются.
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Viks
Ответ притвиц
Я лично так понимаю ,если пойдут дела у сборной , так какая разница все критерии отбора выдержал гл.тренер или нет , иногда умный без образования лучше чем дурак с дипломом, я обраэно выражаюсь, а не про Ростовцева или кого еще .
Какие дела у сборной? Нет никаких дел, только с белорусами соревноваться.
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re#mn
Ааа..испугались? (с) ) вдруг и правда назначение Ростовцева улучшат дела и как потом объяснишь , что чел. не соотв- щий критериям бумажки Минспорта, добился успехов
+1
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Goodguy
Ростовцев: "от самозванца слыфу! Вот так."
+1
-1
0
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притвиц
Я лично так понимаю ,если пойдут дела у сборной , так какая разница все критерии отбора выдержал гл.тренер или нет , иногда умный без образования лучше чем дурак с дипломом, я обраэно выражаюсь, а не про Ростовцева или кого еще .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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