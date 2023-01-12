Польховский о назначении Ростовцева: «Меня больше волнует стратегия работы СБР. Должно быть понимание, куда мы идем, а не шараханья по поводу главного тренера»
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался об инициативе Союза биатлонистов России назначить Павла Ростовцева главным тренером команды.
«Меня больше волнует стратегия работы СБР, все эти должности – уже детали. Должно быть понимание, куда мы идем, а не шараханья по поводу главного тренера.
Стратегия – главное, фамилии большой роли не играют. У нас достаточно тренеров с большим опытом, которые ежедневно погружены в тренерскую работу, они чуть ли не сопли вытирают спортсменам, и в первую очередь на этих людей надо обратить внимание, уважать их труд.
Мы можем много говорить о том, кто прав, кто виноват, но это не будет иметь смысла, счет – на табло. Сегодня выше нас белорусы – безусловно, сильные спортсмены, но все равно это определенный показатель.
Началась паника, надо что-то делать. Должна быть стратегия с конкретной целью, тем более в нынешних условиях. Но молодежь разберется, примет нужные решение, удачи им», – сказал Польховский.
Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя
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