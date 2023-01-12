Польховский о назначении Ростовцева: «Меня больше волнует стратегия работы СБР. Должно быть понимание, куда мы идем, а не шараханья по поводу главного тренера»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону высказался об инициативе Союза биатлонистов России назначить Павла Ростовцева главным тренером команды.

«Меня больше волнует стратегия работы , все эти должности – уже детали. Должно быть понимание, куда мы идем, а не шараханья по поводу главного тренера.

Стратегия – главное, фамилии большой роли не играют. У нас достаточно тренеров с большим опытом, которые ежедневно погружены в тренерскую работу, они чуть ли не сопли вытирают спортсменам, и в первую очередь на этих людей надо обратить внимание, уважать их труд.

Мы можем много говорить о том, кто прав, кто виноват, но это не будет иметь смысла, счет – на табло. Сегодня выше нас белорусы – безусловно, сильные спортсмены, но все равно это определенный показатель.

Началась паника, надо что-то делать. Должна быть стратегия с конкретной целью, тем более в нынешних условиях. Но молодежь разберется, примет нужные решение, удачи им», – сказал Польховский.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя