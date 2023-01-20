Анастасия Гореева: «Планировала отобраться на Олимпиаду-2022, но летняя подготовка не сложилась – много болела»
Биатлонистки Анастасия Гореева и Елизавета Каплина в эфире «Матч ТВ» высказались о том, почему не попали на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Планировала (отобраться на Олимпиаду), честно, но летняя подготовка не сложилась. Конечно, расстроена, потому что до этого достаточно неплохо бегала и на Кубке мира. К сожалению, так сложилась подготовка – много болела. Прошлый сезон вообще был мимо кассы», – сказала Гореева.
«Я в прошлом году вообще лето провела так себе, и подготовительный период весь был смазанный. Летний чемпионат России я сбегала ужасно. Там уже без шансов», – добавила Каплина.
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