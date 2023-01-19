Каминский об условиях в Раубичах: «Трасса пока держит. Ребята наконец-то получили лыжи Fischer. Надеюсь, там будут на теплую погоду»

Тренер российских биатлонистов поделился мнением о погодных условиях в Раубичах, где сегодня стартует четвертый этап Кубка Содружества.

«Трасса пока держит. Да и в дни гонок получше должно быть. Накануне дождя особо не было, но трасса разбилась. А к вечеру коркой покрылась. Она не рассыпается.

Здесь важно наличие структур и самих лыж. Ребята сейчас наконец-то получили лыжи . Надеюсь, что там хорошие лыжи на теплую погоду будут.

Вопрос структуры. Не знаю, будет она соответствовать или нет. Посмотрим. Можно же откатками структуру доработать. Зависит от наших смазчиков», – сказал Каминский.