Каминский об условиях в Раубичах: «Трасса пока держит. Ребята наконец-то получили лыжи Fischer. Надеюсь, там будут на теплую погоду»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Fischer Кубок Содружества Биатлон

Тренер российских биатлонистов Юрий Каминский поделился мнением о погодных условиях в Раубичах, где сегодня стартует четвертый этап Кубка Содружества.

«Трасса пока держит. Да и в дни гонок получше должно быть. Накануне дождя особо не было, но трасса разбилась. А к вечеру коркой покрылась. Она не рассыпается.

Здесь важно наличие структур и самих лыж. Ребята сейчас наконец-то получили лыжи Fischer. Надеюсь, что там хорошие лыжи на теплую погоду будут.

Вопрос структуры. Не знаю, будет она соответствовать или нет. Посмотрим. Можно же откатками структуру доработать. Зависит от наших смазчиков», – сказал Каминский.

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3 комментария

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Кац Мац
а че фишер то?
где ж импортозамещение?
где патриотизм?
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about nothing
Интересно, это fisher из Риде или из Мукачево?
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alter Kauz
Тише едешь, ближе будешь.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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