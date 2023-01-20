Василий Томшин: «Сегодня допустил на четыре промаха меньше, чем в Рыбинске, потому считаю, что удачно поработал над ошибками»

Теги сборная России Василий Томшин Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Василий Томшин прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (4-е место).

«Сегодня допустил на четыре промаха меньше, чем в Рыбинске, потому считаю, что удачно поработал над ошибками.

Пока сложно судить по ходу – когда финишируют все ребята, то проанализирую и оценю с трезвой головой.

По сравнению с Рыбинском с ветром тут значительно легче. Плюс я сделал две хорошие стрелковые тренировки, немножко вернулось ощущение», – сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий

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ОлЬчИк
Эх, Вася, когда уже ход появится
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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