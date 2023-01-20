Василий Томшин: «Сегодня допустил на четыре промаха меньше, чем в Рыбинске, потому считаю, что удачно поработал над ошибками»

Биатлонист Василий Томшин прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (4-е место).

«Сегодня допустил на четыре промаха меньше, чем в Рыбинске, потому считаю, что удачно поработал над ошибками.

Пока сложно судить по ходу – когда финишируют все ребята, то проанализирую и оценю с трезвой головой.

По сравнению с Рыбинском с ветром тут значительно легче. Плюс я сделал две хорошие стрелковые тренировки, немножко вернулось ощущение», – сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».