Вирер о спринте: «Эта победа – для Федерики Санфилиппо. Я очень скучаю, она отличная подруга»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Италии жен Доротея Вирер Федерация биатлона Италии Федерика Санфилиппо Антхольц Биатлон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о своей победе в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Эта победа – для Федерики Санфилиппо (которая ранее объявила об уходе из биатлона – Sports.ru).

Я очень скучаю, она отличная подруга. Вместе с ней я начинала заниматься биатлоном», – сказала Вирер в интервью каналу L’Equipe.

«Сегодня я очень рада – не думала, что все пройдет настолько здорово. В плане лыжного хода я чувствовала себя не слишком хорошо – ноги были тяжелыми, а ощущений суперформы не было.

Самое важное в итоге произошло на стрельбище, где я дважды отработала на ноль, хотя на старте гонки очень переживала из-за ветра», – цитирует Вирер Федерация зимних видов спорта Италии.

Вирер об уходе Санфилиппо: «Те, кто управляют делами в сборной Италии, никогда не ценили тебя. Я крайне разочарована»

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1 комментарий

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Velirpa
ну и для подружки-Юрловой тоже, она тоже ведь тоже завершила и не выступает на КМ, бгг
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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