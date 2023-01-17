Вирер об уходе Санфилиппо: «Те, кто управляют делами в сборной Италии, никогда не ценили тебя. Я крайне разочарована»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер отреагировала на решение Федерики Санфилиппо завершить карьеру в биатлоне.
Об уходе Санфилиппо стало известно после ее непопадания в состав сборной Италии на этап Кубка мира в Антхольце. Спортсменка может продолжить выступления в лыжных гонках.
«Дорогая Феди, 23 года назад мы вместе начали наше биатлонное приключение. Мне нелегко принять то, что с тобой произошло. Я считаю, что ты не заслуживаешь такого отношения и что ты не получила шанса, которого заслуживаешь.
Те, кто сейчас управляют делами в сборной, никогда не ценили тебя, поэтому другого исхода быть не могло. Я крайне опечалена и разочарована.
Мы мечтали провести домашнюю Олимпиаду вместе (Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо – Sports.ru), но теперь это невозможно и мечта разрушена.
Уверена, что ты найдешь способ показать свою истинную ценность», – написала Вирер.
Федерико Санфилиппо завершила карьеру в биатлоне после непопадания на этап Кубка мира в Антхольце. Она может продолжить выступления в лыжных гонках
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