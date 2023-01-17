Вирер об уходе Санфилиппо: «Те, кто управляют делами в сборной Италии, никогда не ценили тебя. Я крайне разочарована»

Теги сборная Италии жен Доротея Вирер Федерика Санфилиппо Олимпиада-2026 Биатлон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер отреагировала на решение Федерики Санфилиппо завершить карьеру в биатлоне.

Об уходе Санфилиппо стало известно после ее непопадания в состав сборной Италии на этап Кубка мира в Антхольце. Спортсменка может продолжить выступления в лыжных гонках.

«Дорогая Феди, 23 года назад мы вместе начали наше биатлонное приключение. Мне нелегко принять то, что с тобой произошло. Я считаю, что ты не заслуживаешь такого отношения и что ты не получила шанса, которого заслуживаешь. 

Те, кто сейчас управляют делами в сборной, никогда не ценили тебя, поэтому другого исхода быть не могло. Я крайне опечалена и разочарована.

Мы мечтали провести домашнюю Олимпиаду вместе (Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо – Sports.ru), но теперь это невозможно и мечта разрушена.

Уверена, что ты найдешь способ показать свою истинную ценность», – написала Вирер.

Федерико Санфилиппо завершила карьеру в биатлоне после непопадания на этап Кубка мира в Антхольце. Она может продолжить выступления в лыжных гонках

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6 комментариев

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Голос Губерниева
Подруга - не подруга, зачем же такую чушь городить? Эта Санфилиппо благополучно провела в сборной 8 или 9 сезонов, никто не мешал её гениальному таланту реализоваться. Что она там набегала - всё могут ознакомиться в статистике. Можно, конечно, несмотря ни на что, было взять её в Антхольц. Где она заняла бы очередное 70 место.
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Наталья Быстрова
Скорее всего "те, кто сейчас управляют делами в сборной", ориентировались на результаты выступлений Федерики. А, они не впечатляют... Чисто по человечески, Доро, как смогла поддержала Санфилиппо, молодец!
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mbanq
Ответ Viks
Это спорт. Квота не резиновая.
Так может выбирать спортсменов согласно их спортивным результатам?
+6
-1
+5
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закрыт по беспределу
Чуткая Дора
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TBFTT
Согласен с Доротеей. Доро нужно, как следует утешить Феди)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Это спорт. Квота не резиновая.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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