Вирер об уходе Санфилиппо: «Те, кто управляют делами в сборной Италии, никогда не ценили тебя. Я крайне разочарована»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер отреагировала на решение Федерики Санфилиппо завершить карьеру в биатлоне.

Об уходе Санфилиппо стало известно после ее непопадания в состав сборной Италии на этап Кубка мира в Антхольце. Спортсменка может продолжить выступления в лыжных гонках.

«Дорогая Феди, 23 года назад мы вместе начали наше биатлонное приключение. Мне нелегко принять то, что с тобой произошло. Я считаю, что ты не заслуживаешь такого отношения и что ты не получила шанса, которого заслуживаешь.

Те, кто сейчас управляют делами в сборной, никогда не ценили тебя, поэтому другого исхода быть не могло. Я крайне опечалена и разочарована.

Мы мечтали провести домашнюю Олимпиаду вместе (Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо – Sports.ru), но теперь это невозможно и мечта разрушена.

Уверена, что ты найдешь способ показать свою истинную ценность», – написала Вирер.

Федерико Санфилиппо завершила карьеру в биатлоне после непопадания на этап Кубка мира в Антхольце. Она может продолжить выступления в лыжных гонках