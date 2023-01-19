Анастасия Шевченко: «За Наташу Шевченко рада даже больше, чем за себя. Она рассказывала, что ей снился сон – она должна была взять здесь медаль»

Российская биатлонистка поделилась эмоциями от выступления в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (3-е место).

Победу одержала , заняла второе место.

«Наташа рассказывала, что ей снился сон и она должна была взять здесь медаль – как минимум одну. Мы смеялись, потому что он говорила: я тебя тоже видела в этом сне, думаю, мы должны вместе стоять на пьедестале.

Я за Наташу рада даже больше, чем за себя. Такие невероятные эмоции, прямо не передать словами.

Мне не снятся сны, мы просто готовились. Я знала, что ногами буду немного отставать, но надеюсь, что моей коронкой будет стрельба. И у меня получилось сегодня отстрелять два ноля.

На стрельбище ветер то немножко появлялся, то исчезал, но, как говорит Николай Степанович (Загурский), ветер только в голове. Поэтому ветер не мешал мне», – сказала Шевченко в эфире « ».