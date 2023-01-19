Анастасия Шевченко: «За Наташу Шевченко рада даже больше, чем за себя. Она рассказывала, что ей снился сон – она должна была взять здесь медаль»

Теги сборная России жен Матч ТВ Анастасия Шевченко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко поделилась эмоциями от выступления в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (3-е место). 

Победу одержала Лариса Куклина, Наталия Шевченко заняла второе место. 

«Наташа рассказывала, что ей снился сон и она должна была взять здесь медаль – как минимум одну. Мы смеялись, потому что он говорила: я тебя тоже видела в этом сне, думаю, мы должны вместе стоять на пьедестале.

Я за Наташу рада даже больше, чем за себя. Такие невероятные эмоции, прямо не передать словами.

Мне не снятся сны, мы просто готовились. Я знала, что ногами буду немного отставать, но надеюсь, что моей коронкой будет стрельба. И у меня получилось сегодня отстрелять два ноля.

На стрельбище ветер то немножко появлялся, то исчезал, но, как говорит Николай Степанович (Загурский), ветер только в голове. Поэтому ветер не мешал мне», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария

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Биатлонная зима
Лыжница прет и ее медаль первая в отличие от биатлонисток
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Booligan
Загурскому надо прогнозы погоды рассказывать, наверное неплохо будет, там точность не требуется
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