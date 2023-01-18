Халили об организации российских соревнований: «Низкое качество питания. Спортсмены возят с собой мультиварку и самостоятельно питаются»

Лидер Кубка России Карим Халили рассказал об организации внутренних соревнований.

– В целом уровень организации неплохой. Видно, что для нас многое делают, стараются поднять престиж соревнований. Но, конечно, во многих местах уровень проживания и питания спортсменов оставляет желать лучшего. Все-таки приезжают биатлонисты высокого уровня, но иногда им очень сложно найти достойное питание, которое необходимо для восстановления.

– А в чем проблема? Низкое качество продуктов? Недостаточное разнообразие меню?

– Да, в целом низкое качество питания.

– У вас есть обратная связь с организаторами? Можете обратиться к ним с рекомендациями, чтобы в следующий приезд таких проблем не было?

– Это же зависит от смет регионов. У каждого региона разные суммы заложены на питание. Кто и сколько может себе позволить - везде по-разному. Поэтому многие спортсмены сейчас возят с собой мультиварку, продукты и самостоятельно питаются на некоторых стартах.

– Это создает неудобства?

– Конечно, после тренировки хочется как можно быстрее зайти в столовую, покушать и сразу лечь спать. А тут тебе приходится сначала приготовить еду, есть и только потом ложиться отдыхать. Конечно, это доставляет некоторые неудобства и отнимает время, но так ты хотя бы в питании получаешь то, чего не получил бы в столовой, – рассказал Халили.