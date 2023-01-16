Матвей Елисеев: «На последнем круге было большое преимущество, понимал, что третье место не отдам»

Биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в суперспринте на этапе Кубка России в Рыбинске (3-е место).

«Ощущение хорошей гонки, но физическое самочувствие далеко от идеального. Терпел за , но на равнине не смог догнать, а потом уже бросил.

Большой результат, учитывая, что мне пришлось пропустить много тренировок. Сомнения были до последнего, в гонке все может произойти. Но на последнем круге было большое преимущество, понимал, что третье место не отдам.

Не смог побороться на последнем круге? Тут больше вопрос во мне, чем в и Халили, мое состояние было хуже.

Дальнейшие планы? Чайковский и Ижевск, увидимся там», – сказал Елисеев.