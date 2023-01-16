Матвей Елисеев: «На последнем круге было большое преимущество, понимал, что третье место не отдам»

Теги сборная России Кубок России Антон Бабиков Матвей Елисеев Карим Халили Биатлон

Биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в суперспринте на этапе Кубка России в Рыбинске (3-е место).

«Ощущение хорошей гонки, но физическое самочувствие далеко от идеального. Терпел за Каримом, но на равнине не смог догнать, а потом уже бросил.

Большой результат, учитывая, что мне пришлось пропустить много тренировок. Сомнения были до последнего, в гонке все может произойти. Но на последнем круге было большое преимущество, понимал, что третье место не отдам.

Не смог побороться на последнем круге? Тут больше вопрос во мне, чем в Бабикове и Халили, мое состояние было хуже.

Дальнейшие планы? Чайковский и Ижевск, увидимся там», – сказал Елисеев.

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3 комментария

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Budennyy
Ответ gendirektor7@rambler.ru
Матвей молодец.Здоровья ему.Уже все неплохо
Я не писал,что он-не молодец.Просто ни разу не слышал от него,что у него-хорошее самочувствие.Такой,вечный грустняшка
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gendirektor7@rambler.ru
Ответ Budennyy
Когда оно,самочувствие,было недалеким от идеального?
Матвей молодец.Здоровья ему.Уже все неплохо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budennyy
Когда оно,самочувствие,было недалеким от идеального?
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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