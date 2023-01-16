Халили о борьбе с Бабиковым в суперспринте: «Я бы не назвал это даже финишем. Зарубы не получилось, Антон на подъеме, заставил меня выложиться»
Биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в суперспринте на этапе Кубка России в Рыбинске (2-е место).
Халили уступил Антону Бабикову в борьбе на финише.
«Гонка неплохая, я бы не назвал это даже финишем. Зарубы не получилось, Антон на подъеме, заставил меня выложиться. Ноги были закислены, было трудно удержать равновесие», – сказал Халили.
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