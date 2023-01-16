Халили о борьбе с Бабиковым в суперспринте: «Я бы не назвал это даже финишем. Зарубы не получилось, Антон на подъеме, заставил меня выложиться»

Теги сборная России Кубок России Антон Бабиков Карим Халили Биатлон

Биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в суперспринте на этапе Кубка России в Рыбинске (2-е место).

Халили уступил Антону Бабикову в борьбе на финише.

«Гонка неплохая, я бы не назвал это даже финишем. Зарубы не получилось, Антон на подъеме, заставил меня выложиться. Ноги были закислены, было трудно удержать равновесие», – сказал Халили.

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2 комментария

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re#mn
Халили похоже форму набирает, и не надо тут китайских церемоний, по лыжам ты настучал, это нехорошо, правильно что отдал , все всё видят и понимают, вот почему Поварницын не бежал ..это не все понимают
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Биатлонная зима
Карим отдал гонку Антохе , наступил на лыжи или нет …… Заруба была хорошей, жаль что Матвей не поддержал
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