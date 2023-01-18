Халили о лыжах иностранных марок: «Выступаем на том, что осталось от прошлых лет. К концу сезона нужно проработать варианты, чтобы привезти новые лыжи»

Теги сборная России Карим Халили Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, как справляется с ограниченным количеством зарубежного инвентаря.

– Выступаю с винтовкой российского производства. Большинство спортсменов бегает с немецкими. Но винтовки принадлежат спортшколам. С этим проблем нет. Спортшколы самостоятельно закупают винтовки. Хотя, если сейчас кто-то захочет купить новую, то с этим наверняка будут определенные сложности.

А что касается лыж?

– Сейчас мы выступаем на том, что осталось от прошлых лет.

– То есть с замиранием сердца ждете, когда этот инвентарь придет в негодность и придется окольными путями его как-то добывать?

– Да, придется как-то выбираться из этой ситуации.

У некоторых сборных регионов сервисмены ездят за рубеж и закупают лыжи там. Вы как будете справляться?

– Сложный вопрос. Непонятно, как к нам будут относиться производители лыж, будут ли они идти на контакт, согласятся ли предоставить хороший инвентарь. Уже к концу сезона об этом нужно будет задумываться и прорабатывать какие-то варианты, чтобы попробовать привезти новые лыжи.

У вас был личный контракт с зарубежным производителем лыж?

– Да, был.

Как с ними строился разговор после 24 февраля? Они разорвали контракт?

– У меня как раз контракт заканчивался после прошлого сезона. Никакого общения не было, – отметил Халили.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

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2 комментария

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Виктор Шешин
Ответ Татьяна Солотина
Вам из ЮАР лыжи привезут. Или контрабандой, но на качество уже не смотрите. Вообщем, варианты есть. Сами поддержали такой режим, так что винить некого.
Я думаю, что для внутренних соревнований достаточно всех поставить на одинаковый инвентарь. Так будет справедливо. А вообще, биатлонист хорошо стреляет из снайперской винтовки и в случае, реальной поддержки ими власти, лыжи ему не пригодятся.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Солотина
Вам из ЮАР лыжи привезут. Или контрабандой, но на качество уже не смотрите. Вообщем, варианты есть. Сами поддержали такой режим, так что винить некого.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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