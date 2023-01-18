Карим Халили: «Думаю, это самое неудачное начало сезона за всю карьеру»

Российский биатлонист оценил свою форму в первой половине сезона.

– Не сказал бы, что мне удалось достичь прогресса. Думаю, что это самое неудачное начало сезона за всю карьеру.

Наверное, у ребят были какие-то проблемы на старте сезона, за счет этого получалось долго удерживать желтую майку. Но в целом мои результаты в этом сезоне оставляют желать лучшего.

– Перед началом сезона вы сменили тренерскую группу – перешли к . Что вы получили от этого перехода?

– В первую очередь хотел изменить определенные вещи в стрелковом компоненте. Получилось поменять некоторые аспекты, и это удается реализовывать сейчас на соревнованиях.

В функциональном плане тоже сделали очень много и ожидали другого эффекта и результата. К сожалению, пока не получается это реализовать. Но, в любом случае, не сомневаюсь в правильности своего решения перейти в группу Истомина.

– Вам сейчас сильно не хватает международных стартов?

– Скажу честно, понимаю, что моя нынешняя готовность не позволила бы бороться за высокие места. Наверное, в этой ситуации сейчас теряю не так много, – сказал Халили.