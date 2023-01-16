Карим Халили: «Лучшая стрельба на стойке у Йоханнеса Бо, на лежке – у Лагрейда и Жаклена. Лучшие финишеры – Самуэльссон и Кристиансен»

Бронзовый призер Пекина-2022 в эстафете рассказал, кого считает лучшими биатлонистами мира в отдельных компонентах гонки.

– Давайте попробуем составить некую собирательную модель идеального биатлониста, начиная со стартовой поляны.

– Старт – это Фабьен Клод.

– Время изготовки на лежке?

– Вася Томшин.

– А скорость стрельбы в целом?

– В стойке – . У него хорошая устойчивость, и это позволяет очень быстро стрелять.

Даже взять последнее выступление Бо – второй рубеж в индивидуальной гонке: там была не самая стремительная изготовка, но благодаря устойчивости Йоханнес невероятно быстро отработал.

Такая стрельба позволяет ему в определенном смысле рисковать. А вот лежку я бы оставил за Стурлой Лагрейдом. Хотя забыл про : он тоже способен быстро закрывать мишени.

– Кто лучше всех работает в подъем?

– .

– А спуски? При условии, что лыжи подготовлены у всех максимально хорошо?

– Из тех, кто выступает на этапе Кубке мира сейчас, – Клод. Раньше точно назвал бы .

У него прекрасная горнолыжная подготовка, и я всегда обращал внимание как раз на то, как Матвей проходит спуски. Там он на всех накатывал, независимо от крутизны трассы.

– Продолжаем составлять идеальную модель. Лучший финишер?

– Назову двоих. Себастьян Самуэльссон и Ветле Кристиансен. Кто из них сильнее, зависит от того, каким был заключительный круг.

Если не слишком тяжелым, Кристиансену на финише не будет равных. А вот если перед финишем идет затяжной подъем, Самуэльссон способен от норвежца убежать, – сказал Халили.