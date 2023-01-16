Карим Халили: «Лучшая стрельба на стойке у Йоханнеса Бо, на лежке – у Лагрейда и Жаклена. Лучшие финишеры – Самуэльссон и Кристиансен»

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Бронзовый призер Пекина-2022 в эстафете Карим Халили рассказал, кого считает лучшими биатлонистами мира в отдельных компонентах гонки. 

– Давайте попробуем составить некую собирательную модель идеального биатлониста, начиная со стартовой поляны.

– Старт – это Фабьен Клод.

– Время изготовки на лежке?

– Вася Томшин.

– А скорость стрельбы в целом?

– В стойке – Йоханнес Бо. У него хорошая устойчивость, и это позволяет очень быстро стрелять.

Даже взять последнее выступление Бо – второй рубеж в индивидуальной гонке: там была не самая стремительная изготовка, но благодаря устойчивости Йоханнес невероятно быстро отработал.

Такая стрельба позволяет ему в определенном смысле рисковать. А вот лежку я бы оставил за Стурлой Лагрейдом. Хотя забыл про Эмильена Жаклена: он тоже способен быстро закрывать мишени.

– Кто лучше всех работает в подъем?

Даниил Серохвостов.

– А спуски? При условии, что лыжи подготовлены у всех максимально хорошо?

– Из тех, кто выступает на этапе Кубке мира сейчас, – Клод. Раньше точно назвал бы Матвея Елисеева.

У него прекрасная горнолыжная подготовка, и я всегда обращал внимание как раз на то, как Матвей проходит спуски. Там он на всех накатывал, независимо от крутизны трассы.

– Продолжаем составлять идеальную модель. Лучший финишер?

– Назову двоих. Себастьян Самуэльссон и Ветле Кристиансен. Кто из них сильнее, зависит от того, каким был заключительный круг.

Если не слишком тяжелым, Кристиансену на финише не будет равных. А вот если перед финишем идет затяжной подъем, Самуэльссон способен от норвежца убежать, – сказал Халили.

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1 комментарий

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GuillermoCoria
Закусывай, Карим!

Я просто обожаю Стурлу, но признаю, что Бё на космическом уровне просто сейчас. О каком Самуэльсоне и Кристиансене речь вообще сейчас может идти??? Какой финиш? Вчера Кристиансен умирал на финише. Самуэльссон, который орал в прошлом году, что он не хуже на лыжне - сейчас бегает на уровне Витаутаса Строли. Лежка и Бё это бред, то что он на фарте по два-три габарита за гонку закрывает, рискуя в итоге приведёт к тому, что начнёт там мазать. Короче ни в чем не прав почти...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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