Халили о бронзе в эстафете Пекина-2022: «Радости в тот момент ни у кого не было. Хотя и расстройства не было – только опустошение»

Российский биатлонист рассказал о своих ощущениях после бронзы в эстафете на Олимпийских играх-2022.

– Пытаюсь понять, что все вы должны были чувствовать, когда на заключительном рубеже пять раз выстрелил в молоко и ушел на два штрафных круга. Вроде бы олимпийская бронза – неплохой результат, особенно для дебютанта, но это если не знать, что за минуту до этого маячило золото с минутным отрывом...

– Радости по поводу бронзовой медали в тот момент, естественно, ни у кого не было. Хотя и расстройства не было – только опустошение. Абсолютная внутренняя пустота. Какая-то черная дыра, когда не испытываешь вообще никаких эмоций. Вроде нужно как-то реагировать на результат, а не получается.

– Мне кажется, в таких трагических со спортивной точки зрения ситуациях фраза «один за всех, все за одного» — это всего лишь дежурные слова, которые позволяют спрятать истинные переживания.

– Но ведь такие моменты и делают эстафеты интересными, правда? Взять тех же норвежцев, которые стали в Пекине чемпионами: не получилась стрельба у Лагрейда на первом этапе, поймал штрафной круг. Бывает, – сказал Халили.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?