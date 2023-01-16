Халили о бронзе в эстафете Пекина-2022: «Радости в тот момент ни у кого не было. Хотя и расстройства не было – только опустошение»

Теги сборная России Олимпиада-2022 Эдуард Латыпов Карим Халили Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о своих ощущениях после бронзы в эстафете на Олимпийских играх-2022. 

– Пытаюсь понять, что все вы должны были чувствовать, когда Эдуард Латыпов на заключительном рубеже пять раз выстрелил в молоко и ушел на два штрафных круга. Вроде бы олимпийская бронза – неплохой результат, особенно для дебютанта, но это если не знать, что за минуту до этого маячило золото с минутным отрывом...

– Радости по поводу бронзовой медали в тот момент, естественно, ни у кого не было. Хотя и расстройства не было – только опустошение. Абсолютная внутренняя пустота. Какая-то черная дыра, когда не испытываешь вообще никаких эмоций. Вроде нужно как-то реагировать на результат, а не получается.

– Мне кажется, в таких трагических со спортивной точки зрения ситуациях фраза «один за всех, все за одного» — это всего лишь дежурные слова, которые позволяют спрятать истинные переживания.

– Но ведь такие моменты и делают эстафеты интересными, правда? Взять тех же норвежцев, которые стали в Пекине чемпионами: не получилась стрельба у Лагрейда на первом этапе, поймал штрафной круг. Бывает, – сказал Халили. 

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?

5 комментариев

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Aldyac77
Для Логинова и Цветкова эта эстафета была гонкой жизни.
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IrbIS
за пол года до ОИ всем объяснял что этот ментальный лузер с трясущимися рученками сольет парням ОИ,
но глоры минусовали и рассказывали про его невероятный финиш, а так же какой эдичка ...самая большая ошибка каминского это поставить его на 4 этап, видя как он все время выцеливает последние выстрелы и какой мандраж испытывает даже на рядовых этапах КМ
+3
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+3
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<vella>
Ответ Люблю Женьку
Застрел Латыпова сродни застрелу Свендсена в Сочи. Опустошение было у всех 🇷🇺 болельщиков.
не совсем
у троих из норвежской четверки уже были титулы олимпийских чемпионов, Йосе было всего 20 - все победы впереди, а для Саши и Макса это последняя олимпиада и последний шанс выиграть титул оч
+3
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+3
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<vella>
у всех рос.болельщиков тоже не было ни малейшей радости, у кого-то полное опустошение, а у кого-то (как у меня) негативные эмоции били через край, в первый момент хотелось придушить Эдика)
уже почти год прошел, страсти улеглись, но осадочек остался
+4
-1
+3
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Люблю Женьку
Застрел Латыпова сродни застрелу Свендсена в Сочи. Опустошение было у всех 🇷🇺 болельщиков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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