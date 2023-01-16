Халили о бронзе в эстафете Пекина-2022: «Радости в тот момент ни у кого не было. Хотя и расстройства не было – только опустошение»
Российский биатлонист Карим Халили рассказал о своих ощущениях после бронзы в эстафете на Олимпийских играх-2022.
– Пытаюсь понять, что все вы должны были чувствовать, когда Эдуард Латыпов на заключительном рубеже пять раз выстрелил в молоко и ушел на два штрафных круга. Вроде бы олимпийская бронза – неплохой результат, особенно для дебютанта, но это если не знать, что за минуту до этого маячило золото с минутным отрывом...
– Радости по поводу бронзовой медали в тот момент, естественно, ни у кого не было. Хотя и расстройства не было – только опустошение. Абсолютная внутренняя пустота. Какая-то черная дыра, когда не испытываешь вообще никаких эмоций. Вроде нужно как-то реагировать на результат, а не получается.
– Мне кажется, в таких трагических со спортивной точки зрения ситуациях фраза «один за всех, все за одного» — это всего лишь дежурные слова, которые позволяют спрятать истинные переживания.
– Но ведь такие моменты и делают эстафеты интересными, правда? Взять тех же норвежцев, которые стали в Пекине чемпионами: не получилась стрельба у Лагрейда на первом этапе, поймал штрафной круг. Бывает, – сказал Халили.
Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?
но глоры минусовали и рассказывали про его невероятный финиш, а так же какой эдичка ...самая большая ошибка каминского это поставить его на 4 этап, видя как он все время выцеливает последние выстрелы и какой мандраж испытывает даже на рядовых этапах КМ
у троих из норвежской четверки уже были титулы олимпийских чемпионов, Йосе было всего 20 - все победы впереди, а для Саши и Макса это последняя олимпиада и последний шанс выиграть титул оч
уже почти год прошел, страсти улеглись, но осадочек остался