Артем Истомин: «Еще вчера у Серохвостова были последствия болезни, сегодня не тот день, когда стоило выходить на гонку»

Тренер сборной России Артем Истомин рассказал о состоянии биатлониста Даниила Серохвостова.

Сегодня спортсмен занял третье место в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

«Мы не были за, чтобы Серохвостов сегодня стартовал. Это была больше инициатива Даниила. Потому что еще вчера у него были последствия болезни, сегодня не тот день, когда стоило выходить на гонку.

Ну, одну гонку пробежал – ничего страшного. Дальше будет восстанавливаться. Хорошо ли желание бежать в любом состоянии? Не скажу, что это похвально.

Что касается Халили (занявшего 11-е место – Sports.ru), то у нас обозначен главный старт в сезоне, поэтому мы должны готовиться к нему и определенную работу для этого выполнять. Такая форма планировалась? Можно и так сказать», – сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».