Артем Истомин: «Серохвостов начал серьезнее относиться к стрелковой подготовке. По технике работы на огневом рубеже видно, что она поменялась»
Тренер сборной России Артем Истомин высказался о выступлениях Карима Халили и Даниила Серохвостова в текущем сезоне.
– У мужчин тон задают именно ваши подопечные Карим Халили и Даниил Серохвостов, которые видят друг в друге принципиальных соперников. Насколько взаимная конкуренция идет им на пользу?
– Даниил начал подготовку только два месяца назад. Август и сентябрь он пропустил, в начале октября восстанавливался, поэтому у нас были опасения, что только к январю-февралю он вернет свои кондиции и сможет конкурировать. Но сейчас за счет прогресса в стрельбе он конкурирует даже в неидеальном функциональном состоянии.
– В масс-старте он был близок к тому, чтобы впервые в карьере пройти четыре рубежа на ноль. За счет чего ему удалось так прибавить в стрельбе?
– Он уже в спринте впервые отстрелял два ноля. Его к этому привели много факторов. Один из них заключается в том, что он поменял свое ложе перед этим сезоном. Во-вторых, он начал серьезнее относиться в принципе к стрелковой подготовке. По технике работы на огневом рубеже видно, что она поменялась по сравнению с прошлым сезоном.
Сейчас ему нужно удержать эту технику, повторяя от гонки к гонке всё те же правильные движения и действия.
– Карим на старте сезона не так хорош ходом, как был в летних гонках, но в финишных разборках чувствует себя уверенно. Как оцените его текущее состояние?
– Вы сами знаете, что Карим каждый год стартует небыстро. Ему нужно время, чтобы вработаться, потому что был проделан большой объем работы в летней подготовке и в период вкатывания. Это большая аэробная работа, которая будет его притормаживать в начале сезона.
Что касается спринтерских качеств, они действительно у него есть. Я уже не раз повторял, что Карим тактически очень сильный спортсмен в контактных гонках. Он один из тех, кто может бегать четвертый этап за счет сильной работы на последнем рубеже и тактически грамотного прохождения всей дистанции.
Сейчас физические кондиции не позволяют ему отыгрывать много и выстраивать длинные финиши, но это лишь вопрос времени, – сказал Истомин.
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