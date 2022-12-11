Артем Истомин: «Серохвостов начал серьезнее относиться к стрелковой подготовке. По технике работы на огневом рубеже видно, что она поменялась»

Тренер сборной России Артем Истомин высказался о выступлениях и в текущем сезоне.

– У мужчин тон задают именно ваши подопечные Карим Халили и Даниил Серохвостов, которые видят друг в друге принципиальных соперников. Насколько взаимная конкуренция идет им на пользу?

– Даниил начал подготовку только два месяца назад. Август и сентябрь он пропустил, в начале октября восстанавливался, поэтому у нас были опасения, что только к январю-февралю он вернет свои кондиции и сможет конкурировать. Но сейчас за счет прогресса в стрельбе он конкурирует даже в неидеальном функциональном состоянии.

– В масс-старте он был близок к тому, чтобы впервые в карьере пройти четыре рубежа на ноль. За счет чего ему удалось так прибавить в стрельбе?

– Он уже в спринте впервые отстрелял два ноля. Его к этому привели много факторов. Один из них заключается в том, что он поменял свое ложе перед этим сезоном. Во-вторых, он начал серьезнее относиться в принципе к стрелковой подготовке. По технике работы на огневом рубеже видно, что она поменялась по сравнению с прошлым сезоном.

Сейчас ему нужно удержать эту технику, повторяя от гонки к гонке всё те же правильные движения и действия.

– Карим на старте сезона не так хорош ходом, как был в летних гонках, но в финишных разборках чувствует себя уверенно. Как оцените его текущее состояние?

– Вы сами знаете, что Карим каждый год стартует небыстро. Ему нужно время, чтобы вработаться, потому что был проделан большой объем работы в летней подготовке и в период вкатывания. Это большая аэробная работа, которая будет его притормаживать в начале сезона.

Что касается спринтерских качеств, они действительно у него есть. Я уже не раз повторял, что Карим тактически очень сильный спортсмен в контактных гонках. Он один из тех, кто может бегать четвертый этап за счет сильной работы на последнем рубеже и тактически грамотного прохождения всей дистанции.

Сейчас физические кондиции не позволяют ему отыгрывать много и выстраивать длинные финиши, но это лишь вопрос времени, – сказал Истомин.