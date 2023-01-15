Эльвира Оберг, Ульсбю-Ройселанн, Херманн-Вик и Вайдель снялись с масс-старта на Кубке мира в Рупольдинге

Шведка Эльвира Оберг, норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, немки Дениз Херманн-Вик и Анна Вайдель снялись с масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Оберг не участвует из-за плохого самочувствия, о чем заявил тренер сборной Швеции Йоханнеса Люкас. По медицинским показаниям гонку также пропустят Херманн-Вик и Вайдель, сообщает Ассоциация лыжных видов спорта Германии.

Ульсбю-Ройселанн объяснила, что ей необходимо восстановиться после предыдущих соревнований.

Женский масс-старт начнется сегодня в 16:45 по московскому времени.

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