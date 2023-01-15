Эльвира Оберг, Ульсбю-Ройселанн, Херманн-Вик и Вайдель снялись с масс-старта на Кубке мира в Рупольдинге

Теги Ассоциация лыжных видов Германии Марте Ульсбю-Ройселанн Эльвира Оберг Йоханнес Люкас Рупольдинг Биатлон

Шведка Эльвира Оберг, норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, немки Дениз Херманн-Вик и Анна Вайдель снялись с масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Оберг не участвует из-за плохого самочувствия, о чем заявил тренер сборной Швеции Йоханнеса Люкас. По медицинским показаниям гонку также пропустят Херманн-Вик и Вайдель, сообщает Ассоциация лыжных видов спорта Германии.

Ульсбю-Ройселанн объяснила, что ей необходимо восстановиться после предыдущих соревнований.

Женский масс-старт начнется сегодня в 16:45 по московскому времени.

Кубок мира. Ханна Оберг, Симон, Виттоцци, Вирер, Тандревольд, Хаузер и Давидова пробегут масс-старт

6 комментариев

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Лжетрофеич
ну вот, только хотел посмотреть еще раз на Марту на пьедестале... Удачи Тундре, что ж...
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Славонычч
Ракета Маркетова 🚀должна побороться
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checker
БХГ можно вручать Симон..
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сондра
Херман и Олсбю такие лосихи, не смогли восстановиться?
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Goodguy
Вот так Оберг "борется" за БХГ. Лучше бы Алимбекова выступала. Она бы и действительно боролась за БХГ и не снималась.
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Аркаимец
С Херманн господа камрады уже не смешно все это.
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