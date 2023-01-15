Марте Ульсбю-Ройселанн: «Моему организму еще нужно время на восстановление после соревнований»

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн объяснила решение сняться с масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Меня не будет в масс-старте. Все хорошо, но моему организму еще нужно время на восстановление после соревнований.

Сейчас не то время, чтобы ошибаться с выбором. Мне нужно быть рассудительной, чтобы быть в лучшей форме на чемпионате мира в Оберхофе», – рассказала норвежка.

Спортсменка испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за последствий опоясывающего лишая. Она пропускала первые этапы Кубка мира.

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