Марте Ульсбю-Ройселанн: «Моему организму еще нужно время на восстановление после соревнований»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Рупольдинг Биатлон

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн объяснила решение сняться с масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Меня не будет в масс-старте. Все хорошо, но моему организму еще нужно время на восстановление после соревнований.

Сейчас не то время, чтобы ошибаться с выбором. Мне нужно быть рассудительной, чтобы быть в лучшей форме на чемпионате мира в Оберхофе», – рассказала норвежка.

Спортсменка испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за последствий опоясывающего лишая. Она пропускала первые этапы Кубка мира.

Кубок мира. Симон, Эльвира Оберг, Виттоцци, Вирер, Херманн-Вик, Давидова пробегут масс-старт

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1 комментарий

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Goodguy
Хаха, идите уже на пенсию типаобладательтница БХГ.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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