Кубок IBU. Эвербю, Фрацшер, Стремсхайм, Перро, Наврат, Андерсен, Улдал, Невланн выступят в квалификации суперспринта
5 января на третьем этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье пройдет мужской суперспринт.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
3-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины
Суперспринт
Начало квалификации – 15.40, финала – 17.20 по московскому времени.
Старт-лист
2. Матс Эвербю (Норвегия)
3. Даниэле Каппеллари (Италия)...
7. Доминик Шмук (Германия)...
9. Реми Брутье (Франция)...
12. Лукас Фрацшер (Германия)...
14. Эндре Стремсхайм (Норвегия)...
19. Эрик Перро (Франция)
20. Александр Андерсен (Норвегия)
21. Филипп Наврат (Германия)...
42. Элиа Цени (Италия)...
44. Мартин Улдал (Норвегия)...
46. Мартин Невланн (Норвегия)...
61. Поль Фонтейн (Франция)
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