Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске
С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
5-й этап
Рыбинск
Расписание трансляций
12 января, четверг
Спринт, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Спринт, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
13 января, пятница
Гонка преследования, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Гонка преследования, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
15 января, воскресенье
Большой масс-старт, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Большой масс-старт, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
16 января, понедельник
Суперспринт, мужчины, квалификация
10:40
Суперспринт, женщины, квалификация
12:10
Суперспринт, мужчины, финал
13:30
Суперспринт, женщины, финал
14:40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, в расписании указаны только прямые трансляции. Информация об эфирах 16 января будет добавлена позднее.
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