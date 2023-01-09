Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске

С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Расписание трансляций

12 января, четверг

Спринт, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Спринт, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

13 января, пятница

Гонка преследования, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Гонка преследования, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

15 января, воскресенье

Большой масс-старт, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Большой масс-старт, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

16 января, понедельник

Суперспринт, мужчины, квалификация

10:40

Суперспринт, женщины, квалификация

12:10

Суперспринт, мужчины, финал

13:30

Суперспринт, женщины, финал

14:40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, в расписании указаны только прямые трансляции. Информация об эфирах 16 января будет добавлена позднее.

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