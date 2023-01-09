Ишмуратова о самой сильной женской сборной России: «Период с 2000‑го по 2007‑й. Второе место в эстафете тогда считалось слабым выступлением»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась мнением о том, в какой период женская сборная России была наиболее сильной.

Ранее Антон Бабиков в интервью «Матч ТВ» назвал самой сильной мужскую сборную России образца 2012-2013 годов.

«Что касается выступлений мужской сборной, то я тут согласна с Антоном.

Если же говорить о женской команде, то это, думаю, период с 2000‑го по 2007‑й. Были хорошие выступления в эстафете и в личке. Второе место в эстафете тогда считалось слабым выступлением», – сказала Ишмуратова.