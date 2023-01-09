Ишмуратова о самой сильной женской сборной России: «Период с 2000‑го по 2007‑й. Второе место в эстафете тогда считалось слабым выступлением»

Теги Светлана Ишмуратова сборная России сборная России жен Антон Бабиков Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась мнением о том, в какой период женская сборная России была наиболее сильной.

Ранее Антон Бабиков в интервью «Матч ТВ» назвал самой сильной мужскую сборную России образца 2012-2013 годов.

«Что касается выступлений мужской сборной, то я тут согласна с Антоном.

Если же говорить о женской команде, то это, думаю, период с 2000‑го по 2007‑й. Были хорошие выступления в эстафете и в личке. Второе место в эстафете тогда считалось слабым выступлением», – сказала Ишмуратова.

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4 комментария

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Gondeira
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Ответ Truthishere
А потом лишили допинга и сороковочка стала достойным выступлением, а единственная бронза Резцовой на всю сборную за сезон "успешным сезоном".
Не ццы картоха. 10-и летний срок есчо не вышел и поэтому, из-за политики батьки-Лу, в любой момент у Домры могут чет "найти". Про Алимбекову и Солу я уж молчу.))
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rashnew
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Ответ Truthishere
А потом лишили допинга и сороковочка стала достойным выступлением, а единственная бронза Резцовой на всю сборную за сезон "успешным сезоном".
до конца 2008 года весь мир сидел на одном виде допинга - ЭПО. Был период допинга, но он был у всех одинаковый и значит всё было честно. Сейчас допинг тоже есть, но он у всех разных. И это делает спорт нечестным
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Truthishere
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А потом лишили допинга и сороковочка стала достойным выступлением, а единственная бронза Резцовой на всю сборную за сезон "успешным сезоном".
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Лука Тараканов
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,,Нам рано жить воспоминаньями, хоть лет прошедших не вернуть...,,.
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