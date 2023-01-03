Светлана Ишмуратова: «Ростовцев сам был хорошим спортсменом, плюс есть тренерский опыт. Пожелаю ему успехов»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова оценила новость о возможном назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Ростовцев может стать главным тренером сборной? Надеюсь, что это положительно скажется на команде.

Павел сам был хорошим спортсменом, плюс есть тренерский опыт. Пожелаю ему успехов», - сказала Ишмуратова.

Ростовцеву 51 год, он трехкратный чемпион мира по биатлону. В 2011-2014 годах специалист работал тренером по стрельбе в женской сборной России.

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