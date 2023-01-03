Светлана Ишмуратова: «Ростовцев сам был хорошим спортсменом, плюс есть тренерский опыт. Пожелаю ему успехов»

Теги Светлана Ишмуратова сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова оценила новость о возможном назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Ростовцев может стать главным тренером сборной? Надеюсь, что это положительно скажется на команде.

Павел сам был хорошим спортсменом, плюс есть тренерский опыт. Пожелаю ему успехов», - сказала Ишмуратова.

Ростовцеву 51 год, он трехкратный чемпион мира по биатлону. В 2011-2014 годах специалист работал тренером по стрельбе в женской сборной России. 

20 лет назад Павел Ростовцев взял два золота на ЧМ в Поклюке. А теперь вспоминает, как размотал Пуаре и нашел лыжи-сокровище

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2 комментария

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Биатлонная зима
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Поворот один за другим лишь бы на пользу
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Olga.t
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Похоже, что вопрос с назначением решён.
Павел хороший специалист, команде он нужен.

Бедный Губерниев, ему придётся крутиться как на горячей сковородке)) Очень интересно))
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