Бабиков об отношении к алкоголю: «Мне нравится такая культура, когда люди умеют пить, например, вино. Никто не говорит, что ты должен упиваться»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Франции Антон Бабиков Биатлон

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков рассказал об отношении к алкоголю.

– Если говорить про иностранцев, то у них всегда было умение правильно отстраняться от спорта. Много раз наблюдал, как перед гонками на Кубке мира они могут во что-то играть, веселиться или даже пить вино с тренерами, в то время как наша спортсменка в это время шла тренажить.

История про французов: они пили вино и разукрашивали помадой друг друга и на следующей день вынесли всех, а наша девочка, которая тренировалась в 9 вечера, не попала в очки. Конечно, я не говорю, что всем нужно делать как те французы. Просто работай так, чтобы наполниться энергией. Не надо выполнять только то, что якобы улучшает твой спортивный потенциал.

– Как ты относишься к алкоголю в течение сезона?

– Я никогда не стану тыкать пальцем, что кто-то употребляет алкоголь или нет. Я против стереотипов, потому что знаю множество примеров, как результат не ложился ни под какие клише. Алкоголь, естественно, разрушает организм и вредит тренировочному процессу, и мы знаем примеры, как люди пьют и некультурно.

Но бывают примеры, когда все иначе. Мне нравится такая культура, когда люди умеют пить, например, вино. Хорошее белое вино. Когда мы были в Италии, хозяин гостиницы имел связи с местной винодельней. Я оттуда всегда привозил вино.

В этом есть пикантность: ограниченное количество бутылок, сами они упакованы сургучом – ну классно же. Никто не говорит, что ты должен упиваться, должна быть нормальная питейная культура, – отметил Бабиков.

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1 комментарий

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Ну и как, Антон, с культурой пития в росбиатлоне, все на высшем уровне? Не зря сезон продолжается лишь 12 января.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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