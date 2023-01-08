Бабиков об отношении к алкоголю: «Мне нравится такая культура, когда люди умеют пить, например, вино. Никто не говорит, что ты должен упиваться»

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков рассказал об отношении к алкоголю.

– Если говорить про иностранцев, то у них всегда было умение правильно отстраняться от спорта. Много раз наблюдал, как перед гонками на Кубке мира они могут во что-то играть, веселиться или даже пить вино с тренерами, в то время как наша спортсменка в это время шла тренажить.

История про французов: они пили вино и разукрашивали помадой друг друга и на следующей день вынесли всех, а наша девочка, которая тренировалась в 9 вечера, не попала в очки. Конечно, я не говорю, что всем нужно делать как те французы. Просто работай так, чтобы наполниться энергией. Не надо выполнять только то, что якобы улучшает твой спортивный потенциал.

– Как ты относишься к алкоголю в течение сезона?

– Я никогда не стану тыкать пальцем, что кто-то употребляет алкоголь или нет. Я против стереотипов, потому что знаю множество примеров, как результат не ложился ни под какие клише. Алкоголь, естественно, разрушает организм и вредит тренировочному процессу, и мы знаем примеры, как люди пьют и некультурно.

Но бывают примеры, когда все иначе. Мне нравится такая культура, когда люди умеют пить, например, вино. Хорошее белое вино. Когда мы были в Италии, хозяин гостиницы имел связи с местной винодельней. Я оттуда всегда привозил вино.

В этом есть пикантность: ограниченное количество бутылок, сами они упакованы сургучом – ну классно же. Никто не говорит, что ты должен упиваться, должна быть нормальная питейная культура, – отметил Бабиков.