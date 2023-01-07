Елизавета Каплина: «Мне с детства нравилась игра на барабанах. Теперь хожу на занятия – в межсборье или в отпуске»

Теги сборная России жен Елизавета Каплина Биатлон

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала об увлечениях.

– Ты играешь на барабанах – откуда это увлечение?

– Классе в шестом у нас девчонки создали свою группу, но я в нее не попала, потому что была занята тренировками. Мне как-то с детства эта тема понравилась, и когда в Ханты-Мансийске случайно увидела рекламу школы барабанов, загорелась: «О, надо сходить!» Записалась на пробное занятие, мне понравилось, и вот теперь хожу – в межсборье или в отпуске.

– Классно играешь?

– Нет, конечно. Я же только с мая занимаюсь, и то нерегулярно. Но уже что-то получается. Думаю, через год будет гораздо лучше. Но создавать группу или играть в каком-то коллективе пока не планирую. Я люблю музыку, но каких-то явных предпочтений по стилям нет, слушаю все подряд. 

– Еще ты вышиваешь. Как-то плохо сочетается с барабанами и татуировками...

– А почему нет? Вышиваю крестиком. Иногда забрасываю на несколько месяцев, а порой прямо не могу оторваться. Времени на это уходит очень много. Вот эту картину вышивала 3 года, 6 месяцев и 3 дня. Так точно помню, потому что начала как раз 1 января и закончила летом на сборе.

Это Гарри Поттер и другие герои книги, которые отражаются у него в очках.

– Ух ты! Сама рисовала?

– Нет, это готовая картинка. Есть такой специальный сайт, куда грузишь понравившуюся картинку – и он выдает эскиз для вышивания. Раньше была фанаткой Гарри Поттера, у меня даже есть еще вышивка с этой тематикой. Но сейчас уже ничего не смотрю и не читаю про него, надоело, – сказала Каплина.

Вышивала Гарри Поттера 3,5 года, сделала 12 татух и играет на барабанах – это открытие сезона в нашем биатлоне

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Постучать на ударнике сейчас достаточно модная забава, которую предприимчивые музыканты второго, третьего эшелона продвигают в массы. Пару советов и уроков от маэстро и вы уже почти Дейв Ломбардо)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий