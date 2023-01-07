Каплина о татуировках: «Наверное, у меня их штук 12. Какой-то сверхидеи за ними нет: просто приходит в голову картинка и я ее делаю»
Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала о своих татуировках.
– У тебя несколько татуировок. Откуда они?
– Честно, я даже не знаю точно, сколько у меня татуировок. Наверное, штук 12. Какой-то сверхидеи за ними нет: просто мне приходит в голову картинка, я отправляю ее мастеру и делаю.
– Какая была первой?
– Звезда на правой руке. Она самая неприметная, сделана очень тонкими линиями. Мне понравилось, что это так тонко и красиво смотрится. Все остальные – на левой руке, тоже выполнены тонкими линиями, некоторые разноцветные.
– Что родители говорят?
– Да все нормально. Родители узнали о татуировках, наверное, последними. Я же с 14 лет живу одна в другом городе, – сказала Каплина.
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Щас, чуть погодя, ещё подобных "интеллектуалов" набежит.