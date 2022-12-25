Елизавета Каплина: «В прошлом году в Кубке России участвовали от силы 20 человек. Ты стартуешь и думаешь, а для чего ты бежишь? Кому это надо?»

Биатлонистка Елизавета Каплина рассказала, как изменился уровень Кубка России по сравнению с прошлым сезоном.

– Есть ощущение, что прошлого сезона и Кубок России этого сезона – это совершенно разные соревнования. В чем для вас главное отличие?

– В этом году есть и трансляции, и зрители, и даже «familyclub» для биатлонистов сделали. Все подключились, и те, кто раньше был на Кубке мира, сейчас здесь, и от этого атмосфера другая, конкуренция высокая. И как раньше все готовились к Кубку мира, так сейчас готовятся к Кубку России.

Когда я в прошлом году бегала в России, ничего этого не было, участвовали от силы 20 человек. Ты стартуешь и думаешь, а для чего ты бежишь? Кому это надо? Судьи пришли, что-то поделали, тренеры все такие расслабленные. В прошлом году было очень вяло, будто у всех был спад. Все настроились на Олимпиаду, уехали, а мы тут одни остались, горстка людей, бегаем, на что-то надеемся.

А потом все приехали, начали поднимать биатлон в России. Для этого сейчас все делается. Те же призовые хорошо мотивируют, потому что раньше их никогда не было. На чемпионате России, который проходил в марте в Тюмени, я удивилась, когда на спринте нам дали сертификаты на награждении. Потому что раньше была только стипендия от региона, а сейчас за каждую гонку дают призовые – это мотивирует.

Мы все-таки до последнего надеялись, что нас допустят, упорно тренировались, но что сделаешь? – сказала Каплина.

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