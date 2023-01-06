Кубок мира. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Кристиансен – 2-й с отставанием в 42 секунды
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал быстрейший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке.
Кубок мира по биатлону-2022/23
4-й этап
Поклюка, Словения
Спринт
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.56,6
2. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 42,1
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 52,1
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 52,7
5. Бенедикт Долль (Германия_ 57,2
5. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 57,2
7. Фабьен Клод (Франция) – 1.03,8
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.07,4...
12. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.19,9
Скорострельность
1. Миха Довжан (Чехия) – 39,9 (1)
2. Симон Эдер (Австрия) – 41,4 (0)
3. Артем Тищенко (Украина) – 45,2 (0)
4. Алекс Цисар (Словения) – 45,5 (2)
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,7 (1)
6. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 45,8 (0)...
11. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 46,4 (1)...
24. Тарьей Бо (Норвегия) – 49,2 (0)
25. Йоханнес Бо (Норвегия) – 49,6 (1)
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