Кубок мира. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Кристиансен – 2-й с отставанием в 42 секунды

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал быстрейший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке. 

Кубок мира по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словения

Спринт

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.56,6

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 42,1

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 52,1

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 52,7 

5. Бенедикт Долль (Германия_ 57,2

5. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 57,2

7. Фабьен Клод (Франция) – 1.03,8

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.07,4...

12. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.19,9

Скорострельность

1. Миха Довжан (Чехия) – 39,9 (1)

2. Симон Эдер (Австрия) – 41,4 (0)

3. Артем Тищенко (Украина) – 45,2 (0)

4. Алекс Цисар (Словения) – 45,5 (2)

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,7 (1)

6. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 45,8 (0)...

11. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 46,4 (1)...

24. Тарьей Бо (Норвегия) – 49,2 (0)

25. Йоханнес Бо (Норвегия) – 49,6 (1)

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1 комментарий

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markos marvin
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феноменально!Ну и Джакомель впечатление произвёл!
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