Кубок мира. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Кристиансен – 2-й с отставанием в 42 секунды

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал быстрейший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке.

мира по биатлону-2022/23

4-й этап

, Словения

Спринт

Мужчины

Лыжный ход

1. (Норвегия) – 21.56,6

2. (Норвегия) – 42,1

3. (Италия) – 52,1

4. (Норвегия) – 52,7

5. (Германия_ 57,2

5. (Норвегия) – 57,2

7. (Франция) – 1.03,8

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.07,4...

12. Кентен Фийон- (Франция) – 1.19,9

Скорострельность

1. Миха Довжан (Чехия) – 39,9 (1)

2. (Австрия) – 41,4 (0)

3. (Украина) – 45,2 (0)

4. Алекс Цисар (Словения) – 45,5 (2)

5. -Майе (Франция) – 45,7 (1)

6. (Южная Корея) – 45,8 (0)...

11. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 46,4 (1)...

24. (Норвегия) – 49,2 (0)

25. Йоханнес Бо (Норвегия) – 49,6 (1)