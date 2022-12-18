Кубок мира. Масс-старт. Фабьен Клод был быстрейшим на лыжне, Дале проиграл 0,3 секунды, Йоханнес Бо – 8
Французский биатлонист Фабьен Клод показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.
Кубок мира по биатлону-2022/23
3-й этап
Анси, Франция
Масс-старт
Мужчины
Лыжный ход
1. Фабьен Клод (Франция) – 30.42,3
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 0,3
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 8,3
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 11,3
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 14,8
6. Бенедикт Долль (Германия) – 21,1
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 21,7
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 28,0
9. Антонин Гигонна (Франция) – 28,9
10. Томмазо Джакомель (Италия) – 33,9
11. Филип Андерсен (Норвегия) – 37,8
12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 39,6...
15. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,4...
30. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.57,1
Скорострельность
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.26,9 (5)
2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.27,0 (2)
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.29,7 (2)
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.31,0 (3)
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.34,8 (4)
6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.36,1 (3)...
9. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.39,7 (2)
10. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.40,0 (4)...
13. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.44,5 (3)...
17. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.48,3 (2)...
19. Фабьен Клод (Франция) – 1.48,6 (3)...
22. Бенедикт Долль (Германия) – 1.52,0 (2)
24. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.53,7 (5)...
26. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.45,7 (7)...
Комментарии