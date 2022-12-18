Кубок мира. Масс-старт. Фабьен Клод был быстрейшим на лыжне, Дале проиграл 0,3 секунды, Йоханнес Бо – 8

Французский биатлонист Фабьен Клод показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

мира по биатлону-2022/23

3-й этап

Анси, Франция

Масс-старт

Мужчины

Лыжный ход

1. Фабьен Клод (Франция) – 30.42,3

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 0,3

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 8,3

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 11,3

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 14,8

6. Бенедикт Долль (Германия) – 21,1

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 21,7

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 28,0

9. Антонин Гигонна (Франция) – 28,9

10. Томмазо Джакомель (Италия) – 33,9

11. Филип Андерсен (Норвегия) – 37,8

12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 39,6...

15. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,4...

30. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.57,1

Скорострельность

1. (Франция) – 1.26,9 (5)

2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.27,0 (2)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.29,7 (2)

4. -Майе (Франция) – 1.31,0 (3)

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.34,8 (4)

6. (Норвегия) – 1.36,1 (3)...

9. (Норвегия) – 1.39,7 (2)

10. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.40,0 (4)...

13. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.44,5 (3)...

17. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.48,3 (2)...

19. Фабьен Клод (Франция) – 1.48,6 (3)...

22. Бенедикт Долль (Германия) – 1.52,0 (2)

24. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.53,7 (5)...

26. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.45,7 (7)...