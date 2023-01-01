Тихонов о возможном назначении Ростовцева в сборную: «Не дай бог такого тренера. Паша где только не работал и нигде не получил положительной оценки»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался о возможном назначении Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Сейчас посмотрел новости, и мне стало дурно. Не дай бог такого тренера! Паша где только не работал и нигде не получил положительной оценки.

Кем он уже только не был: и министром спорта, и тренером уже был, но результаты были всегда ниже среднего. Паша имеет очень сложный характер, его самомнение далеко не подкрепляется знанием и опытом.

Я считаю, его привлекать в сборную не нужно! Это только усугубит ситуацию. Я против и буду связываться с Майгуровым, чтобы объяснить свою позицию», – сказал Тихонов.

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