Дмитрий Васильев: «Ростовцев – известная личность в биатлонных кругах. Сложно сказать, хорошее это назначение или нет, покажет время»

Теги сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Дмитрий Васильев Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о возможном назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Назначение Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России – это еще вопрос не решенный.

Это решение должно утвердить Министерство спорта. Это только пожелание СБР, а как будет на самом деле – неизвестно.

Павел Ростовцев – известная личность в биатлонных кругах. Как он себя проявит? Ну, зависит от того, если Ростовцева еще назначат. Сложно говорить, хорошее это назначение или нет. Покажет только время», – заявил Васильев. 

4 комментария

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Любовь Гончарова
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У Васильева крышу сносит только от норвежцев , а так смотрю , вполне адекватный человек .
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Viks
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Если решение о назначении тренера! утверждает минспорта, то бишь государство, то надо бы закрыть рты про спорт вне политики.
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Евгений - 79
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Только из-за того как полыхает у Губы и Тихонова стоит поддержать это назначение
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Каратель88
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Представляю, как у губы подорвет из-за этого назначения)))
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