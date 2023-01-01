Дмитрий Васильев: «Ростовцев – известная личность в биатлонных кругах. Сложно сказать, хорошее это назначение или нет, покажет время»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о возможном назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Назначение Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России – это еще вопрос не решенный.

Это решение должно утвердить Министерство спорта. Это только пожелание СБР, а как будет на самом деле – неизвестно.

– известная личность в биатлонных кругах. Как он себя проявит? Ну, зависит от того, если Ростовцева еще назначат. Сложно говорить, хорошее это назначение или нет. Покажет только время», – заявил Васильев.