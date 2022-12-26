Олег Матыцин: «Мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм 2024 и 2026 годов. Деньги на подготовку выделены»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает на допуск сборной России к Олимпийским играм.

«Мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм 2024 и 2026 годов – надеюсь, что наши спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях и стать полноправными участниками Игр.

Деньги на подготовку выделены», – сказал Матыцин на брифинге «Мы вместе. Спорт» по итогам 2022 года.

В 2024-м пройдут летние Игры в Париже, в 2026-м – зимние в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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