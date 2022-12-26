Олег Матыцин: «Мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм 2024 и 2026 годов. Деньги на подготовку выделены»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Олимпиада-2026 Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает на допуск сборной России к Олимпийским играм.

«Мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм 2024 и 2026 годов – надеюсь, что наши спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях и стать полноправными участниками Игр.

Деньги на подготовку выделены», – сказал Матыцин на брифинге «Мы вместе. Спорт»  по итогам 2022 года.

В 2024-м пройдут летние Игры в Париже, в 2026-м – зимние в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

9 комментариев

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A jbirkin
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А Потом еще попросят когда даты подойдут,так было и в 2018 и в этом году.Пилите Шура,пилите
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Матвей Суицидин
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То что деньги будут потрачены, мы не сомневаемся.
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Алексей ПК
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Ответ Ебздрогыч
Главное, что деньги выделили. А выступим или не выступим - какая разница!
Выступим или не выступим - это зависит не от нас при данной организации международных соревнований.
А готовиться надо, это правильно.
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s_h_a_m_a_n
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К чему непонятно.. Но готовимся😄
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Brokkoli
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А, деньги выделены, тогда понятно, готовьтесь
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Товарищ Майор.
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Выделены и попилены
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Yurij Zhemchuzhnikov
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Продолжаем жрать кактус
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Ебздрогыч
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Главное, что деньги выделили. А выступим или не выступим - какая разница!
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Bartez1986
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Главное, что деньги выделены. А Олимпиада - дело десятое...
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