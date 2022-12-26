Олег Матыцин: «Мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм 2024 и 2026 годов. Деньги на подготовку выделены»
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает на допуск сборной России к Олимпийским играм.
«Мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм 2024 и 2026 годов – надеюсь, что наши спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях и стать полноправными участниками Игр.
Деньги на подготовку выделены», – сказал Матыцин на брифинге «Мы вместе. Спорт» по итогам 2022 года.
В 2024-м пройдут летние Игры в Париже, в 2026-м – зимние в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!
А готовиться надо, это правильно.