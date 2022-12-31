Губерниев о возможном назначении Ростовцева: «Если СБР плевать на правила, они могут назначить водопроводчиков, уборщицу»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Р-Спорт Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Павел Ростовцев не может стать главным тренером сборной России по биатлону, так как не удовлетворяет критериям Минспорта РФ. 

«Он не будет главным тренером сборной России по биатлону. Он не проходит по критериям министерства спорта России, которые были прописаны в приказе.

Нужно уважать законы и приказы в той стране, в которой мы живем. Я не сомневаюсь, что их соблюдают в министерстве спорта и в Центре спортивной подготовки.

Если Союз биатлонистов России и коллега Майгуров могут так плевать на правила, то это их проблемы. Они могут назначить водопроводчиков, уборщицу, не хочу никого тут обидеть.

Нужно три года быть старшим тренером команды или пять лет в этой сборной тренировать, чтобы работать главным тренером сборной.

Когда какие-то люди сначала кого-то тренируют, потом работают в региональных министерствах, после чего пытаются претендовать на такие посты, их назначение не является возможным», – сказал Губерниев.

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43 комментария

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DD102DD
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В Губере живёт два человека: один плохой - второй ещё хуже.
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Другая_
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Как прекрасно наблюдать за этой истерикой)

Надеюсь, Павел сидит с шампанским и веселится, глядя на этот цирк)
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Конь Пальто
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Ответ Homelender_666
Какая к чёрту Гаага. Гойда, товарищи!
Гойда
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Павел74
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Что ни говорите без Губерниева скучно
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Homelender_666
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Ответ psa.1207
Ты на биатлон стрелки не переводи, давай к Гааге готовься. Там тебя с другими пропагандистами уже ждут.
Какая к чёрту Гаага. Гойда, товарищи!
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evgeniy
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Ответ Viks
Если Ростовцева и не назначат, но "праздничное" настроение ГубАшлёпу эта новость уже сделала.
И нам всем тоже)).
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evgeniy
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Ответ evgeniy
Бггг! Дима попутал в какой стране живет?! Про законы и правила вспомнил!? Еще Конституцию помяни!)))
Губу по законам, только за диффамацию давно пора под суд по десятку эпизодов.
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Truthishere
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Нужно три года быть старшим тренером команды или пять лет в этой сборной тренировать, чтобы работать главным тренером сборной.

А разве Королькевич, Хованцев и Эпольховский проходили по такому критерию?
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Viks
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Если Ростовцева и не назначат, но "праздничное" настроение ГубАшлёпу эта новость уже сделала.
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evgeniy
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Бггг! Дима попутал в какой стране живет?! Про законы и правила вспомнил!? Еще Конституцию помяни!)))
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evgeniy
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Ответ Варлампий Варлампий
Ну тут как всегда, Дима. Если Роста назначат, ты, как честный офицер, должен будешь....ну ты понял...наградное знаешь где....а иначе все пустой трёп без малейшей ответственности
Это у кого честь?!!
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Serz_biatlon
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Вызывайте санитаров.
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Mukunku 64
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Губер брыжжет слюной прям как на путинге !
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DD102DD
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Губер опять плюнул против ветра - и снова попал.
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Dinamik1
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Придет Ростовцев и отодвинит губера от биатлона как это сделала Вяльбе.Куда майонезу податься?
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papadok
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Да пофиг ему, кто там будет старшим тренером, тем более в такое время. Просто есть лишний повод напомнить о себе, освежить скандал с Ростовцевым. Если того назначат, для Губерниева это золотая жила, во всех репортажах виртуально в Ростовцева плевать:)
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tanusha
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Ответ Melnikov1968
Дима, главное не захлебнуться от ненависти к Ростовцеву.
Хорошее новогоднее пожелание))). Но предпосылки к этому уже есть
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Viks
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Ответ tanusha
"... коллега Майгуров". Губерниев себя мнит в руководстве СБР? )))
Он мнит себя причастным к биатлону.
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tanusha
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"... коллега Майгуров". Губерниев себя мнит в руководстве СБР? )))
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Viks
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СБР = общественная организация и приказам минспорта не подчиняется. А ежели тренер назначается минспорта или иной госструктурой, то нефига вопить про спорт вне государства и политики.
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Иван Иванов
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Возможно руководители СБР, как и многие, ненавидят Губерниева, и предложили назначить Ростовцева в основном по этой причине.
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alexmad
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Губераст оплеваный
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Варлампий Варлампий
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Ну тут как всегда, Дима. Если Роста назначат, ты, как честный офицер, должен будешь....ну ты понял...наградное знаешь где....а иначе все пустой трёп без малейшей ответственности
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DIMONDI
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Хахаха, жжет у губера)))
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Любовь Гончарова
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Дима , ты еще напомни , что сапоги должен тачать сапожник , пироги печь пекарь , а страной управлять кухарка .
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