Губерниев о возможном назначении Ростовцева: «Если СБР плевать на правила, они могут назначить водопроводчиков, уборщицу»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Павел Ростовцев не может стать главным тренером сборной России по биатлону, так как не удовлетворяет критериям Минспорта РФ.

«Он не будет главным тренером сборной России по биатлону. Он не проходит по критериям министерства спорта России, которые были прописаны в приказе.

Нужно уважать законы и приказы в той стране, в которой мы живем. Я не сомневаюсь, что их соблюдают в министерстве спорта и в Центре спортивной подготовки.

Если Союз биатлонистов России и коллега Майгуров могут так плевать на правила, то это их проблемы. Они могут назначить водопроводчиков, уборщицу, не хочу никого тут обидеть.

Нужно три года быть старшим тренером команды или пять лет в этой сборной тренировать, чтобы работать главным тренером сборной.

Когда какие-то люди сначала кого-то тренируют, потом работают в региональных министерствах, после чего пытаются претендовать на такие посты, их назначение не является возможным», – сказал Губерниев.

Павел Ростовцев станет главным тренером сборной России по биатлону («Весь спорт»)

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